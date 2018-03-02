Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника



Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Перехватить российский подводный беспилотник с ядерной энергоустановкой, о котором рассказал в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин, будет практически невозможно, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Беспилотные подводные аппараты, по словам главкома, будут иметь практически неограниченную дальность плавания, обладать низкой шумностью и высокой маневренностью. Все это позволит им скрытно выходить к объектам поражения.

"Специально создаваемая для этого оружия система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью", - отметил он.

Наличие данного оружия, подчеркнул Королев, "позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника".

Небольшие морские беспилотники, судя по кадрам видеопрезентации, показанным во время послания, в район пуска будет доставлять подводная лодка. После отделения от носителя аппараты уходят на глубину и идут к цели, огибая рельеф дна, что затрудняет их выявление гидроакустическими средствами обнаружения, которыми обладает противник. Оружие, судя по всему, одноразовое: беспилотник подрывается вместе с объектом атаки. Такая система может использоваться как против корабельных групп, так и против объектов береговой инфраструктуры.

Только российские комплектующие

Все элементы подводного беспилотника создаются с использованием только российских комплектующих, сообщил главнокомандующий ВМФ.

"Хочу особо отметить, что все элементы системы создаются с использованием только российских комплектующих", - сказал Королев.

"Ввод в боевой состав Военно-морского флота океанской многоцелевой системы будет осуществлен по завершении полного цикла ее испытаний, которые сегодня ведутся в строгом соответствии с установленными планами", - добавил главком ВМФ.

Королев отметил, что "нет никаких сомнений, что наши конструктора, ученые, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса успешно справятся с задачей".

Новейшие виды российского вооружения

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Глава государства подчеркнул, что Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - сказал Путин.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Собравшиеся в Манеже стоя овацией приветствовали заявления главы российского государства.