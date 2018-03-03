Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Поклонская предложила название российского боевого лазерного комплекса

05.03.2018 РИА Новости 188 0
0
Понравилась новость?
 0
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила назвать "Крымом" боевой лазерный комплекс, о котором рассказал в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

"Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату - название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения русских земель современного периода)", - написала она на своей странице ВКонтакте.

В свою очередь, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил назвать новую крылатую ядерную ракету "Смерч" или "Сокрушение", чтобы сразу показать всю мощь оружия.

"Названия "Смерч" или "Сокрушение" были бы наиболее удачными для такого сверхмощного оружия",- сказал парламентарий.

Соответствующие телеграммы Жириновский направил министру обороны Шойгу и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в минувшую пятницу, сообщила пресс-служба депутата.

Новейшие виды российского вооружения

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Президент рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которое позволит надолго обеспечить безопасность России. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

Народное голосование

Министерство обороны России запустило народное голосование, по итогам которого выберет названия для трех новейших российских систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Соответствующий раздел открыт для всех желающих на официальном сайте военного ведомства.

На первом этапе будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы, потом будет запущено голосование по самым удачным вариантам.

Посольство России в США пригласило всех американцев принять участие в конкурсе по выбору названий для новейших образцов российского вооружения.

"Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе "назови это оружие" для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия", - говорится в сообщении на англоязычной странице посольства в Twitter.


Российские вооруженные силы.
Источник: РИА Новости, Инфографика
03.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Жириновский Владимир
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
ИТ
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы