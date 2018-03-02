Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете нового модуля МКС
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Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.
Источник: © flickr.com, NASA
Цель эксперимента - проверить эргономику модуля
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС), чтобы проверить его эргономику. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКК "Энергия".
"В конце марта в РКК "Энергия" пройдет эксперимент по моделированию бортовой деятельности экипажа в эргономическом макете научно-энергетического модуля (НЭМ)", - сказали в корпорации. "По итогам нескольких натурных экспериментов, в том числе с привлечением специалистов ИМБП [Института медико-биологических проблем ] и Центра подготовки космонавтов, мы проверим, насколько эргономика модуля удовлетворяет заданным требованиям", - добавили в пресс-службе.
За один рабочий день условный экипаж проведет имитацию ручного режима стыковки модуля с грузовым космическим кораблем, работы с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт оборудования. "При этом внутреннее пространство модуля будет заполнено макетами и реальным бортовым оборудованием. Экипаж должен работать в соответствии с планом полета во взаимодействии с условным ЦУП [Центром управления полетами]", - добавили в пресс-службе.
"На следующем этапе создания НЭМ оценка эргономики будет проводиться уже на летном изделии", - отметили в "Энергии".
На макете модуля позже также планируется отработать бортовые инструкции и методики, документацию по интеграции модуля в российский сегмент МКС. В перспективе на макете могут отработать возможность использования НЭМ в качестве коммерческого модуля или как составной части окололунной станции или лунной базы.
Созданные "Энергией" три новых модуля для МКС (многофункциональный лабораторный модуль "Наука", узловой модуль и научно-энергетический модуль) должны войти в состав российского сегмента станции. Сейчас заканчиваются статические испытания модуля НЭМ, ведется сборка макета для динамических испытаний и комплектация летного изделия.
|Обитаемый модуль РКК "Энергия".
|Источник: РКК "Энергия"
|Трансформируемый модуль РКК «Энергия».
|Источник: RussianSpaceWeb.com
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02.03.2018
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