Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете нового модуля МКС

05.03.2018 ТАСС 98 0
0
Понравилась новость?
 0
Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС
Капсулы кораблей "Союз", пристыкованные к МКС.
Источник: © flickr.com, NASA

Цель эксперимента - проверить эргономику модуля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС), чтобы проверить его эргономику. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКК "Энергия".

"В конце марта в РКК "Энергия" пройдет эксперимент по моделированию бортовой деятельности экипажа в эргономическом макете научно-энергетического модуля (НЭМ)", - сказали в корпорации. "По итогам нескольких натурных экспериментов, в том числе с привлечением специалистов ИМБП [Института медико-биологических проблем ] и Центра подготовки космонавтов, мы проверим, насколько эргономика модуля удовлетворяет заданным требованиям", - добавили в пресс-службе.

За один рабочий день условный экипаж проведет имитацию ручного режима стыковки модуля с грузовым космическим кораблем, работы с научной аппаратурой, техническое обслуживание и ремонт оборудования. "При этом внутреннее пространство модуля будет заполнено макетами и реальным бортовым оборудованием. Экипаж должен работать в соответствии с планом полета во взаимодействии с условным ЦУП [Центром управления полетами]", - добавили в пресс-службе.

"На следующем этапе создания НЭМ оценка эргономики будет проводиться уже на летном изделии", - отметили в "Энергии".

На макете модуля позже также планируется отработать бортовые инструкции и методики, документацию по интеграции модуля в российский сегмент МКС. В перспективе на макете могут отработать возможность использования НЭМ в качестве коммерческого модуля или как составной части окололунной станции или лунной базы.

Созданные "Энергией" три новых модуля для МКС (многофункциональный лабораторный модуль "Наука", узловой модуль и научно-энергетический модуль) должны войти в состав российского сегмента станции. Сейчас заканчиваются статические испытания модуля НЭМ, ведется сборка макета для динамических испытаний и комплектация летного изделия.


Обитаемый модуль РКК "Энергия".
Источник: РКК "Энергия"

Трансформируемый модуль РКК «Энергия».
Источник: RussianSpaceWeb.com
02.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Проекты
Луна
Медицина
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 01:28
  • 1
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 05.03 01:16
  • 1
Путину нужно современное оружие, а не современная Россия
  • 05.03 00:41
  • 35
О каком новом супероружии России рассказал Путин
  • 04.03 23:10
  • 38
Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
  • 04.03 22:25
  • 12
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 04.03 21:45
  • 14
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 04.03 20:59
  • 63
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 04.03 19:37
  • 136
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 04.03 16:40
  • 1
5 заброшенных чудес СССР которые поражают воображение
  • 04.03 15:07
  • 33
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 04.03 14:54
  • 48
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 04.03 07:01
  • 1318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.03 01:22
  • 4
Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
  • 03.03 20:52
  • 2
В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
  • 03.03 20:51
  • 1
Сдержать Россию санкциями не удалось, заявил Путин
другие обсуждаемые темы