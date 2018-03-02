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Компания Boeing Australia завершила первую фазу модернизации парка самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл" ВВС Австралии

05.03.2018 ЦАМТО 61 0
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E-7A Wedgetail
Самолет ДРЛОиУ E-7A Wedgetail.
Источник: www.airliners.net

ЦАМТО, 2 марта. Компания Boeing Australia объявила о завершении первой фазы модернизации парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7A "Веджтэйл" по программе Windgaail AIR 5077 Phase 5A.

Как сообщалось ранее, министр обороны Марис Пейн и министр оборонной промышленности Кристофер Пайн объявили о принятом решении модернизировать парк самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл" 5 июля 2017 года. Стоимость проекта была оценена в 582,5 млн. австрал. долл. (443 млн. долл. США).

Самолеты получат новое более совершенное оборудование разведки, тактическую линию передачи данных, системы связи и шифрования.

Первая фаза предусматривала оборудование шести самолетов новыми системами спутниковой связи и последней версией системы предотвращения столкновений в воздухе для их соответствия изменениям, внесенным недавно в правила гражданской авиации.

Ожидается, что полностью проект модернизации будет завершен к середине 2022 года. Доля работ австралийской промышленности составит от 200 до 240 млн. австрал. долл.

Справочно:

Контракт стоимостью 3,8 млрд. австрал. долл. (3,5 млрд. долл. США) на поставку четырех самолетов ДРЛОиУ, созданных на базе "Боинг-737-700", наземных систем поддержки, летного тренажера и оборудования для обучения персонала был подписан с компанией Boeing в декабре 2000 года. В 2006 году правительство Австралии реализовало опцион, предусматривающий закупку двух дополнительных самолетов.

Первые два самолета были официально приняты ВВС Австралии в начальной конфигурации (без системы радиоразведки) в мае 2010 года. До конца 2010 года были поставлены третий и четвертый самолеты. Пятый по счету и первый, оснащенный полным комплектом бортового оборудования самолет "Веджтейл" планировалось поставить в конце 2010 года, однако поставка была перенесена на 2011 год. Последний самолет был передан ВВС Австралии 2 мая 2012 года. Все самолеты входят в состав 2-й эскадрильи, дислоцированной на авиабазе "Уильямстаун".

Министерство обороны Австралии объявило о достижении парком самолетов ДРЛОиУ E-7A "Веджтэйл" состояния полной готовности к боевому применению 26 мая 2015 года.

Австралийская версия самолета ДРЛОиУ оснащена многоцелевой РЛС с антенной решеткой с электронным сканированием MESA компании Northrop Grumman, в салоне предусмотрены рабочие места для 10 операторов. Бортовая аппаратура позволяет одновременное обнаружение и сопровождение как воздушных, так и надводных целей. Самолет обладает возможностью дозаправки в воздухе, что увеличивает время на выполнение боевых задач. Комплект аппаратуры радиоразведки разработан компанией BAE Systems.
02.03.2018
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Страны
Австpалия
Продукция
Boeing-737
Компании
BAE Systems
Boeing
Northrop Grumman

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