ВКС перехватили пять иностранных самолетов за неделю
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Сближенея российского перехватчика Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135U.
Источник: @US_EUCOM
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Двадцать два летательных аппарата вели разведку у границ России за неделю, российские самолеты совершили пять вылетов на перехват, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган вооруженных сил России.
Из инфографики следует, что за прошедшую неделю воздушную разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата, также были выполнены пять вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО.
Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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02.03.2018
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