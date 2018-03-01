В РВСН рассказали о возможности размещения "Сармата" в существующих шахтах
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Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Массогабаритные показатели ракеты "Сармат" позволят размещать ее в существующих шахтах при минимальных доработках инфраструктуры, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"В декабре прошлого года успешно начаты испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", разрабатываемой российской кооперацией промышленности. Она придет на смену существующей ракете "Воевода"", - сказал Каракаев.
Он подчеркнул, что массогабаритные характеристики ракеты "Сармат" "позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов".
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01.03.2018
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