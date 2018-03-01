Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большую озабоченность вызывают положения ядерной стратегии США, в частности, там указано, что США могут применить ядерное оружие в ответ на обычное вооружение и киберугрозу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большую озабоченность вызывают некоторые положения обновленного отбора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читали то, что там написано. А написано так, что оно может быть пущено в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу", - сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.