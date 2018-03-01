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Главной темой VII Московской конференции по международной безопасности станет разгром террористов в Сирии

02.03.2018 ЦАМТО 52 0
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Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим"
Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим".
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

ЦАМТО, 1 марта. Центральной темой VII Московской конференции по международной безопасности, которой будет посвящено, в том числе, и первое пленарное заседание, станет разгром террористов в Сирии, имеющий геополитическое значение для развития обстановки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Об этом заявил на встрече с иностранными военными атташе заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"Считаем эту тему очень актуальной и востребованной для широкой дискуссии", – подчеркнул А.Фомин.

По его словам, в ходе конференции, которая пройдет 4-5 апреля, планируется подробно обсудить такие вопросы, как переход к политическому урегулированию в Сирии, исход боевиков из Ирака и Сирии, "экспорт" террористической угрозы в другие регионы.

"Кроме того, предлагаем проанализировать уроки консолидации усилий в борьбе с ИГИЛ и рассмотреть перспективы нормализации обстановки в регионе. Планируем поделиться российским опытом борьбы с терроризмом в Сирии и оценками дальнейшего развития ситуации", – добавил А.Фомин.

Он также сообщил, что планируется выступление на форуме начальника Генерального штаба Вооруженных сил России – первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова.

"Своими оценками и прогнозами развития обстановки на заседании также поделятся главы оборонных ведомств стран региона. Рассчитываем на выступление на этом заседании представителя генерального секретаря ООН по Сирии, который изложит взгляды ООН на процесс примирения в Сирии", – заключил А.Фомин.
01.03.2018
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Ирак
Россия
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Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Герасимов Валерий
Фомин Александр

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