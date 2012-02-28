Разгром террористов в Сирии будет в центре внимания Московской конференции по безопасности



Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Участие в конференции подтвердили 800 человек из 84 стран мира

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Разгром террористов в Сирии станет главной темой VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Центральной темой конференции, которой будет посвящено первое пленарное заседание, станет разгром террористов в Сирии, имеющий геополитическое значение для развития обстановки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Считаем эту тему очень актуальной и востребованной для широкой дискуссии", - сказал Фомин в ходе встречи с иностранными военными атташе.

По его словам, планируется подробно обсудить такие вопросы, как переход к политическому урегулированию в САР, исход боевиков из Ирака и Сирии, "экспорт" террористической угрозы в другие регионы. "Кроме этого, предлагаем проанализировать уроки консолидации усилий в борьбе с ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" , ИГ - прим. ТАСС) и рассмотреть перспективы нормализации обстановки в регионе. Планируем поделиться российским опытом борьбы с терроризмом в Сирии и оценками дальнейшего развития ситуации", - добавил Фомин.

Замминистра также уточнил, что планируется выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова. "Своими оценками и прогнозами развития обстановки на заседании также поделятся главы оборонных ведомств стран региона. Рассчитываем на выступление на этом заседании представителя генерального секретаря ООН по Сирии, который изложит взгляды ООН на процесс примирения в Сирии", - заключил он.

Ранее Фомин сообщил, что на сегодняшний день уже подтверждено участие в конференции 800 представителей 84 стран мира.