В индийской армии произошла еще одна авария и вызвала вопросы к российской технике



МиГ-29КУБ ВВС Индии. Источник: ОАО РСК «МиГ». МиГ-29КУБ ВВС Индии. Источник: ОАО РСК «МиГ».

Индия является крупнейшей в мире страной-импортером оружия у разных стран. Наиболее постоянным продавцом является именно Россия. Индия и Россия имеют давние отношения сотрудничества, - начиная с современных боевых самолетов, и заканчивая, в том числе запчастями для некоторых крупных образцов вооружения. Что касается России, то она очень желает продавать оружие богатой и технологически слабой стране.

На днях Индии вышла на международную арену с новостью о НИОКР по ракете "БраМос", на самом деле данный НИОКР проводится совместно с российской стороной на основе уже подписанного договора. Это явно говорит о том, что в ситуации финансирования со стороны Индии, Россия готова предоставить технологии. Последующее совершенствование ракеты "БраМос" также следует по российскому пути.

О проблемах в российской технике

Касательно того на каком уровне находится ВПК Индии, Россия имеет четкое представление. Однако совсем недавно Индия по высокой стоимости купила одну подводную лодку. Именно следующая за этим событием ситуация наделала много шума и вызвала у россиян и смех, и негодование. Как стало известно, на этой подводной лодке, которая проработала недолго, сразу произошла большая авария, что, в свою очередь, потребовало возвращения ее на завод для проведения ремонта.

Необходимо понимать, что возвращение на завод для ремонта тоже требует значительных затрат. Индия, потратив на покупку подводной лодки крупную сумму, сразу после аварии возложила ответственность за произошедшее на российскую сторону. Индийская сторона аргументировала необходимость проведения ремонта тем, что подводная лодка уже была устаревшей. Россия решительно не признала свою ответственность за поломку.

Как же отреагировала российская сторона? Российская сторона выразила, что необходимость снова провести ремонт никак не вызвана устареванием подводной лодки, иначе бы это считалось серьёзным уроном. Россия уже приноровилась к разрешению подобных вопросов, связанных с частыми казусами с индийским оружием. При этом Индия никогда до этого не снимала с себя ответственность.

Во второй половине прошлого года в Индии произошла авиакатастрофа военного самолета серии российских боевых самолетов "МиГ". Постфактум ответственность тоже была переложена на факт устаревшего состояния самолета. После этого Россия крайне негодовала. Но что хорошо, Россия является сравнительно мудрой страной, в конце концов, на международном уровне найти второго такого покупателя, как Индия, очень трудно.

Eastday.com, Китай