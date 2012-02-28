К 2019 году в Западном военном округе ликвидируют очереди на получение служебного жилья
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Жилье для военнослужащих в Самарской области.
Источник: ЦВО
В пресс-службе округа отметили, что со следующего года военнослужащие будут получать служебное жилье сразу по прибытии на новое место службы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа с 2019 года будут получать служебное жилье сразу по прибытии на новое место службы, сообщили в пресс-службе округа.
"В Западном региональном управлении жилищного обеспечения Минобороны РФ уже к следующему году планируют каждому военнослужащему предоставлять служебное жилье сразу же по прибытии к новому месту службы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что к началу 2018 года очередь на служебное жилье в округе сократилась на 7% в сравнении с прошлым годом, в том числе за счет повторного заселения тех квартир, которые освободились после того, как ранее жившие в них военные купили постоянное жилье.
В 2017 году, говорится в сообщении, служебное жилье получили девять тысяч военных округа. За пять лет жилье было предоставлено 40 тысячам офицерам, прапорщикам и солдатам-контрактникам.
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28.02.2018
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