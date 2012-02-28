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Террористы стали совершать на четверть меньше преступлений в России

01.03.2018 РИА Новости 57 0
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Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / sebra

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера по итогам прошлого года снизилось на четверть, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

"Сохраняется тенденция сокращения количества совершенных преступлений террористической направленности", - сказал Кулягин. По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.

По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.

"Наибольшее сокращение преступлений указанной категории обеспечено на территории Северо-Кавказского федерального округа - в два раза и в Республике Дагестан - в четыре раза", - отметил Кулягин.
28.02.2018
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Россия

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