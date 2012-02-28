Террористы стали совершать на четверть меньше преступлений в России
|
|
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / sebra
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера по итогам прошлого года снизилось на четверть, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.
К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
"Сохраняется тенденция сокращения количества совершенных преступлений террористической направленности", - сказал Кулягин. По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.
По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.
"Наибольшее сокращение преступлений указанной категории обеспечено на территории Северо-Кавказского федерального округа - в два раза и в Республике Дагестан - в четыре раза", - отметил Кулягин.
|
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются