Спускаемый аппарат "Союза" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в степи Казахстана



Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.

Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

В Центре управления полетами сообщили, что космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба чувствуют себя хорошо

КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщили в среду в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 05:31 мск", - сказали в ЦУП.

"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо", - добавили в Центре.

Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа МКС из спускаемого аппарата "Союз МС-06" и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.

Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что для участия в поисково-спасательной операции было направлено около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.