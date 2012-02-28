Спускаемый аппарат "Союза" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в степи Казахстана
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Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай.
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
В Центре управления полетами сообщили, что космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба чувствуют себя хорошо
КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщили в среду в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
"Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным и астронавтами NASA Марком Ванде Хаем и Джозефом Акабой совершил посадку в 05:31 мск", - сказали в ЦУП.
"Все члены экипажа чувствуют себя хорошо", - добавили в Центре.
Специалисты поисково-спасательных сил достали вернувшихся на Землю членов экипажа МКС из спускаемого аппарата "Союз МС-06" и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку, сообщили в ЦУП.
Ранее помощник командующего войсками Центрального военного округа Ярослав Рощупкин сообщил, что для участия в поисково-спасательной операции было направлено около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26.
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28.02.2018
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