Войти
ТАСС

ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза" с корреспондентом ТАСС и японскими туристами

199
0
0
Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица"
Поисково-эвакуационные машины "Синяя птица".
Источник изображения: Пресс-служба Центрального военного округа

Из Челябинской области передислоцированы более 150 военных специалистов-спасателей и медиков, а также экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались в Казахстан для обеспечения безопасности запуска корабля "Союз МС-20" с космонавтом - корреспондентом ТАСС Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзавой и его помощником по бизнесу Ёдзо Хирано. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Военнослужащие, специальная техника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) и экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) перебазированы в Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту", - говорится в сообщении.

Так, из Челябинской области передислоцированы более 150 военных специалистов-спасателей и медиков, а также экипажи вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Ан-12 и более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе модернизированные поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица". Во время полета ракеты-носителя с пилотируемым кораблем военные спасатели ЦВО будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Казахстана на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Мисуркин. По традиции наблюдать за вывозом носителя из монтажно-испытательного корпуса приехали члены дублирующего экипажа пилотируемого корабля, в который входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и космический турист Сюн Огисо.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Япония
Продукция
Ан-12
Ан-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
30.11.2018
Авиация ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза МС-11"
28.02.2018
Военные выехали в предполагаемые районы посадки "Союза МС-06" с экипажем МКС в Казахстане
15.12.2017
"Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
15.12.2017
Спускаемая капсула "Союза" с экипажем МКС приземлится в Казахстане
15.09.2006
Запуск пилотируемого "Союза" к МКС будут страховать 14 самолетов, 18 вертолетов и один военный корабль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию