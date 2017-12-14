Спускаемая капсула "Союза" с экипажем МКС приземлится в Казахстане



Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин.

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин.Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

На Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Сергей Рязанский, в также астронавты NASA и ЕКА Рэндолф Брезник и Паоло Несполи

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-05" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершит в четверг посадку в степи Казахстана, в 147 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Спускаемая капсула с экипажем длительной экспедиции МКС-52/53 в составе космонавта "Роскосмоса" Сергея Рязанского, астронавтов NASA и ЕКА Рэндолфа Брезника и Паоло Несполи должна приземлится в 11:38 мск", - уточнили в ЦУПе.

Рязанкский, Брезник и Несполи перейдут со станции на борт "Союза МС-05", который сейчас пристыкован к модулю "Рассвет", и закроют переходные люки в районе 05:00 - 05:20 мск. На борту МКС до прибытия следующего пилотируемого корабля (17 декабря на МКС отправится "Союз МС-07") продолжит работу экипаж из российского космонавта Александра Мисуркина и астронавтов NASA Марка Ванде Хай и Джозефа Акаба.

План посадки

Команда на отстыковку корабля от станции будет выдана в 08:15 мск. Спустя полторы минуты произойдет разделение корабля и станции, а еще через несколько минут "Союз" совершит маневр увода от МКС и отправится в полет к Земле.

В 10:45 мск "Союз МС-05" включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Спустя примерно полчаса от спускаемого аппарата, внутри которого будут находиться космонавты, отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Спускаемая капсула "Союза" с экипажем войдет в атмосферу в 11:16 мск.

Когда "Союз" начнет торможение в атмосфере, связь с экипажем будет затруднена из-за образования плазмы на корпусе спускаемого аппарата. В 11:23 будет выдана команда на раскрытие основного парашюта. Космонавтов в степи Казахстана в 11:38 мск будут встречать военные и врачи.

После приземления продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-52/53 составит 139 суток. Рязанский совместно с Федором Юрчихиным (вернулся на Землю 3 сентября) в ходе работы на орбите в августе совершил выход в открытый космос.

Ускоренный режим

Военные из-за морозов в Казахстане максимально сократят пребывание Рязанского, Несполи и Брезника на открытом воздухе после того, как их достанут из спускаемого аппарата: традиционное фотографирование и общение с прессой пройдет в ускоренном режиме. Как пояснил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, в районе посадки ожидается температура 17-20 градусов ниже нуля, видимость - 6-10 км, ветер восточный 2-5 м/с.

Для работы медицинской бригады подготовлен обогреваемый модуль, куда после эвакуации из спускаемого аппарата перенесут экипаж. Военные, задействованные в операции, будут в утепленной одежде.

Группировка поисково-спасательных сил и средств для встречи спускаемой капсулы "Союза МС-05" насчитывает 14 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. В операции задействуют около 200 военных, в том числе бригаду медиков Центрального военного округа.