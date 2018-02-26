Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин: из 19 объектов космодрома Восточный завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность

27.02.2018 Интерфакс-АВН 66 0
0
Понравилась новость?
 0
Космическая инфраструктура стартового сооружения «Союз-2»
Космическая инфраструктура стартового сооружения «Союз-2».
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Строительство первой очереди на космодроме Восточный находится в завершающей стадии, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью "Коммерсанту", опубликованном в понедельник.

"Из 19 объектов Восточного завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность. (...) В целом структура первой очереди космодрома создана, проводится работа по ее совершенствованию", - заявил он.

Оценивая нынешнее состояние Роскосмоса, Д.Рогозин отметил, что ситуация в отрасли к 2012 году сложилась крайне сложная, "сложнее даже, чем в целом по оборонному комплексу".

"Старение кадров, износ технологического оборудования и самое сложное - инертность мышления, устоявшаяся привычка ехать и дальше на великом наследии советского космоса. За пять-шесть лет вырастить с нуля новые опытные кадры невозможно, потому мне и коллегии ВПК пришлось заниматься вопросами реформы Роскосмоса большую часть времени. Кроме того, надо понимать, что государственный интерес к космосу состоит не только и не столько в развитии собственно космонавтики, а в решении прорывных задач технологического развития страны", - сказал вице-премьер.

"Мы стоим на пороге революции технологий в космосе, и если не сделаем рывка, то драматически отстанем", - заявил Д.Рогозин.

"Нужно немедленно сформировать профильные холдинги, избавиться от параллелизма и дублирования работ, выдвинуть на первый план молодых специалистов-технарей. Элитой отрасли должны стать они, а не менеджеры "общего профиля". В руководстве Роскосмоса должна быть сформирована прямая управленческая вертикаль предприятиями, то есть управлять надо не акциями предприятий, а самим развитием производства. Нужны двигателестроительный, приборостроительный, ракетостроительный холдинги, структура, отвечающая за диверсификацию и расширение присутствия Роскосмоса на рынках высокотехнологичного оборудования, а также совместные конструкторские работы с нашим авиапромом. Ну и конечно, открыть отрасль для частного капитала", - отметил Д.Рогозин.

Касаясь подготовки площадки на Восточном для пуска "Ангары", вице-премьер сообщил: "Пуск по-прежнему запланирован на 2021 год. Но коллегия ВПК настаивает на том, чтобы стартовый стол был универсальным для всего ракетного семейства "Ангары", в том числе - с водородным блоком для вывода на опорную орбиту 37 тонн нагрузки. Собственно, сейчас и развернуты работы по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса "Амур" для ракеты-носителя "Ангара-А5". Задача: после незначительной модернизации стартового комплекса обеспечивать пуски ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Отвечая на вопрос о создании ракеты "Союз-5", Д.Рогозин заявил, что, по его мнению, надо ее делать с частным инвестором. "Благо дело, он у нас есть - компания S7. Они уже закрывают сделку по Sea Launch и являются главными интересантами в получении этой ракеты", - сказал вице-премьер.

Касаясь будущего МКС, Д.Рогозин заявил, что необходимо "отходить от околоземной орбиты, оставив ее частным компаниям, и переходить на лунную".

"Если Роскосмосом ставится задача на околоземной орбите поменять корабль "Союз" на "Федерацию" и доставлять вместо трех членов экипажа четырех, то овчинка выделки не стоит. Перспективная пилотируемая программа должна быть ориентирована на Луну", - сказал Д.Рогозин.

бе гс
26.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
МКС
Морской старт
Союз ПКК
Союз-5 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 01:55
  • 6
Су-57 проходит проверку сирийским небом
  • 27.02 01:43
  • 1
Переброска российских Су-57 в Сирию – это опасный фарс
  • 27.02 01:24
  • 1
Северный флот получил два катера типа БК-16
  • 26.02 23:00
  • 6339
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 22:57
  • 49
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 22:53
  • 4
Шоковая терапия для Запада
  • 26.02 22:12
  • 70
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 26.02 21:30
  • 2
"Статус-6": что говорит Россия о своей ядерной торпеде на 100 мегатонн
  • 26.02 20:26
  • 7
Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
  • 26.02 20:15
  • 1
Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию
  • 26.02 19:48
  • 2
Шойгу может сменить Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ
  • 26.02 19:38
  • 1
Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"
  • 26.02 19:31
  • 6
Новый военный технополис в Анапе возглавит Михаил Ковальчук
  • 26.02 19:24
  • 1
Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей
  • 26.02 19:13
  • 65
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
другие обсуждаемые темы