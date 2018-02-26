Рогозин: из 19 объектов космодрома Восточный завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность



Космическая инфраструктура стартового сооружения «Союз-2».

Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/ Космическая инфраструктура стартового сооружения «Союз-2».Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Строительство первой очереди на космодроме Восточный находится в завершающей стадии, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью "Коммерсанту", опубликованном в понедельник.

"Из 19 объектов Восточного завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность. (...) В целом структура первой очереди космодрома создана, проводится работа по ее совершенствованию", - заявил он.

Оценивая нынешнее состояние Роскосмоса, Д.Рогозин отметил, что ситуация в отрасли к 2012 году сложилась крайне сложная, "сложнее даже, чем в целом по оборонному комплексу".

"Старение кадров, износ технологического оборудования и самое сложное - инертность мышления, устоявшаяся привычка ехать и дальше на великом наследии советского космоса. За пять-шесть лет вырастить с нуля новые опытные кадры невозможно, потому мне и коллегии ВПК пришлось заниматься вопросами реформы Роскосмоса большую часть времени. Кроме того, надо понимать, что государственный интерес к космосу состоит не только и не столько в развитии собственно космонавтики, а в решении прорывных задач технологического развития страны", - сказал вице-премьер.

"Мы стоим на пороге революции технологий в космосе, и если не сделаем рывка, то драматически отстанем", - заявил Д.Рогозин.

"Нужно немедленно сформировать профильные холдинги, избавиться от параллелизма и дублирования работ, выдвинуть на первый план молодых специалистов-технарей. Элитой отрасли должны стать они, а не менеджеры "общего профиля". В руководстве Роскосмоса должна быть сформирована прямая управленческая вертикаль предприятиями, то есть управлять надо не акциями предприятий, а самим развитием производства. Нужны двигателестроительный, приборостроительный, ракетостроительный холдинги, структура, отвечающая за диверсификацию и расширение присутствия Роскосмоса на рынках высокотехнологичного оборудования, а также совместные конструкторские работы с нашим авиапромом. Ну и конечно, открыть отрасль для частного капитала", - отметил Д.Рогозин.

Касаясь подготовки площадки на Восточном для пуска "Ангары", вице-премьер сообщил: "Пуск по-прежнему запланирован на 2021 год. Но коллегия ВПК настаивает на том, чтобы стартовый стол был универсальным для всего ракетного семейства "Ангары", в том числе - с водородным блоком для вывода на опорную орбиту 37 тонн нагрузки. Собственно, сейчас и развернуты работы по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса "Амур" для ракеты-носителя "Ангара-А5". Задача: после незначительной модернизации стартового комплекса обеспечивать пуски ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

Отвечая на вопрос о создании ракеты "Союз-5", Д.Рогозин заявил, что, по его мнению, надо ее делать с частным инвестором. "Благо дело, он у нас есть - компания S7. Они уже закрывают сделку по Sea Launch и являются главными интересантами в получении этой ракеты", - сказал вице-премьер.

Касаясь будущего МКС, Д.Рогозин заявил, что необходимо "отходить от околоземной орбиты, оставив ее частным компаниям, и переходить на лунную".

"Если Роскосмосом ставится задача на околоземной орбите поменять корабль "Союз" на "Федерацию" и доставлять вместо трех членов экипажа четырех, то овчинка выделки не стоит. Перспективная пилотируемая программа должна быть ориентирована на Луну", - сказал Д.Рогозин.

бе гс