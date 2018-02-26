Минобороны внедрило в войска новые типы мишеней на основе опыта в Сирии



Сергей Шойгу.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru Сергей Шойгу.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

Новые мишени позволяют имитировать реальную тактическую обстановку и использовать тепловизионные прицелы и комплексы современного оружия

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мишени, которые позволяют имитировать реальную тактическую обстановку, внедрены в Вооруженных силах на основе сирийского опыта, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в понедельник.

"Опираясь на сирийский опыт, мы внедрили в систему боевой подготовки новые мишени. Это позволяет имитировать реальную тактическую обстановку, а также использовать тепловизионные прицелы и комплексы современного оружия", - сказал Шойгу.

По его словам, в связи с усложнением решаемых задач ежегодно возрастают требования к профессиональным навыкам личного состава.

"В целях развития технических средств обучения ведется более 20 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по созданию лазерных имитаторов стрельбы и поражения", - заключил Шойгу.