Более 1,4 тыс. военных химиков задействованы в учениях под Самарой



Источник: © Лев Федосеев/ТАСС, Источник: © Лев Федосеев/ТАСС,

Специалисты отработают применение средств радиационной, химической и биологической разведки, действия в районах условного заражения и проведение дезактивации

ТАСС, 26 февраля. Более 1,4 тыс. специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа принимают участие в учениях в Самарской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"В Самарскую область из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья для участия в учениях прибыло более 1400 специалистов РХБ защиты. Маневры начались сегодня на Чапаевском полигоне и продлятся до 17 марта", - сказали в пресс-службе.

Военные химики отработают применение средств радиационной, химической и биологической разведки, действия в районах условного заражения и проведение дезактивации, дегазации и дезинфекции. "Аэрозольные подразделения на практике отработают задачи прикрытия критически важных объектов, а также войск в наступлении и обороне. Также пройдут окружные этапы конкурсов "Безопасная среда - 2018" и "Белое солнце - 2018" Армейских международных игр - 2018", - добавили в округе.