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Песков подтвердил факт подписания новой Госпрограммы вооружений

27.02.2018 ТАСС 109 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

При этом пресс-секретарь президента признал, что ввел представителей СМИ в заблуждение своим предыдущим комментарием о том, что Владимир Путин еще не завизировал документ своей подписью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил тот факт, что глава государства подписал новую Государственную программу вооружений. При этом Песков признал, что ввел представителей СМИ в заблуждение своим предыдущим комментарием о том, что президент все еще не завизировал документ своей подписью.

"Путаницу внес я, по-моему, на прошлой неделе, или даже две недели назад вы мне задавали вопрос. Я тогда сказал, что она [ГПВ] не подписана. Я ошибся, она была подписана фактически еще до наступления нового года. Сейчас можно сказать, что она подписана", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал уточнять параметры программы, включая срок ее действия, ссылаясь на секретность соответствующих документов. "Дело в том, что это секретный указ президента, я не могу ничего огласить. Она подписана", - заключил он.

Ранее в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсантъ" вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что новая ГПВ была подписана Путиным. "Да, документ подписан президентом. Изначально ГПВ должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз", - сказал он газете.

Рогозин отметил, что в последние месяцы проект программы корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. "Была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники", - пояснил вице-премьер.

По его словам, в Сирии на периодической основе на авиабазе в Хмеймиме и базе ВМФ в Тартусе работали бригады специалистов более чем от 50 предприятий промышленности.

13 февраля пресс-секретарь президента сообщал, что пока Путин не подписывал Государственную программу вооружений до 2027 года.

Приоритеты ГПВ

В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.

Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн руб. на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.

Государственная программа вооружения - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно-промышленного комплекса.
26.02.2018
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принадлежат ТАСС
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