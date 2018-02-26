Рогозин сообщил о подписании президентом РФ новой госпрограммы вооружения
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Основным ее приоритетом станет развитие систем ядерного сдерживания
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новая государственная программа вооружения (ГПВ) подписана президентом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Да, документ подписан президентом. Изначально ГПВ должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз", - сказал он в интервью, опубликованном в газете "Коммерсантъ".
Рогозин отметил, что в последние месяцы проект программы корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. "Была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Прежде всего это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники", - пояснил вице-премьер.
По его словам, в Сирии на периодической основе на авиабазе в Хмеймиме и базе ВМФ в Тартусе работали бригады специалистов более чем от 50 предприятий промышленности.
13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что пока глава государства Владимир Путин не подписывал государственную программу вооружений до 2027 года.
В конце 2017 года сообщалось, что основным приоритетом новой ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание в новой ГПВ будет также уделено высокоточному оружию, речь, в частности, идет об авиационных и космических системах высокоточного оружия, а также о наземных системах. Запланирована и работа по созданию самолета вертикального взлета. Речь идет о создании самолетов с укороченным взлетом и посадкой и о самолетах с вертикальным взлетом.
Новая ГПВ предполагает выделение 19 трлн руб. на поставки вооружений и 1 трлн - на синхронизацию.
Государственная программа вооружения - документ среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота. Учитывает анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГПВ координируется Министерством обороны РФ, которое привлекает к разработке документа другие министерства и силовые ведомства, предприятия оборонно-промышленного комплекса.
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26.02.2018
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