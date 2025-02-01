Нужно дать четкий ответ возрождающемуся флоту России, а не выдавать желаемое за действительное



Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск".

Источник: © Пресс-служба Северного флота (г. Североморск) Многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск".Источник: © Пресс-служба Северного флота (г. Североморск)

Дональд Трамп, второй год находящийся в должности президента США, продолжает демонстрировать свою неспособность отстаивать твердую, последовательную позицию по отношению к России, несмотря на воинственное, антизападное поведение Кремля.

Действительно, в тот день, когда Трамп представил новую стратегию национальной безопасности, бросавшую вызов России, он не смог публично возразить на вкрадчивый телефонный звонок от президента России Владимира Путина, с которым Трамп разговаривал накануне. ("Вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за развединформацию, которую наше ЦРУ сумело предоставить, - относительно крупномасштабной террористической атаки, которая планировалась в Санкт-Петербурге, где многие люди, может быть, тысячи, могли быть убиты," - заявил Трамп. - прим. ред.)

Понятно, что Трамп по-прежнему цепляется за слабую надежду превращения Путина в надежного партнера в решении глобальных проблем. И это несмотря на вмешательство России в выборные процессы в США и Европе, провокационные военные учения вблизи наших союзников по НАТО, продолжающееся военное вмешательство на Востоке Украины, незаконные и опасные пролеты (российских бомбардировщиков) над кораблями ВМС США и Великобритании в нейтральных водах, и первый случай со времен окончания холодной войны появления российского корабля-шпиона у побережья Новой Англии.

Еще одна проблема - обнародованное в декабре официальное сообщение британского Королевского флота о том, что российские подводные лодки замечены в Северной Атлантике, где проложены подводные кабели связи. Эти коммуникационные каналы, связующие Северную Америку и Европу, жизненно важны для этих двух крупнейших мировых экономических зон. Несмотря на развитие спутниковой связи, более 90 процентов интернет-трафика, телефонной и телеграфной связи осуществляются по подводным кабелям. Эти каналы связи настолько же уязвимым сегодня, как и во время Первой Мировой войны. Тогда британский флот перерезал немецкие телеграфные линии, проходившие по дну Ла-Манша. Неважно, каковы цели России, прослушка или обследование кабелей с целью их повреждения во время конфликта, но драматический эффект такого вмешательства нельзя переоценить.

Неуклонный рост активности российских субмарин за последние пять лет свидетельствует о том, что Россия восстановила большую часть потенциала своего подводного флота, который был существенно снижен после распада Советского Союза. Как свидетельствуют недавние сообщения Управления морской разведки США (Office of Naval Intelligence), российское правительство выделило значительные ресурсы на восстановление российского Военно-Морского Флота, особый акцент делается на подводные лодки.

Кроме того, российские военные использовали конфликт в Сирии в качестве испытательного полигона. В частности, были нанесены удары крылатыми ракетами с подводных лодок. Командующий ВМФ России (Владимир Королев, адмирал, главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации с апреля 2016 года, - прим. ред.) недавно похвастался тем, что наплаванность подводных лодок в 2016 году составила около трех тысяч суток, что соответствует уровню времен холодной войны. Когда я на слушаниях в Комитете по вооруженным силам (House Armed Services Committee) спросил бывшего командующего НАТО адмирала Джеймса Ставридиса (James Stavridis, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, - прим. ред.) о масштабах активности российский подводных лодок, он отметил, что российские подводные лодки вышли на уровень 70-80-процентной активности со времен холодной войны.

В последние два года правления Обамы наша страна предприняла ответные шаги на расширение российского подводного флота и активизацию его деятельности. В 2015 году Министерство обороны начало подготовку, а Конгресс поддержал финансирование для развертывания на военно-воздушной базе Кеблавик (Keflavik) в Исландии патрульных противолодочных самолетов "Посейдон" (P-8 Poseidon). Эти "морские охотники" пришли на замену винтовым "Орионам" (P-3 Orion), которые были приняты на вооружение еще в 1960-х годах и были развернуты в Европе.

В 2016 году под руководством экс-министра ВМС США Рэя Мабуса (Ray Mabus) была предложена новая Оценка организационной структуры (ООС) вооруженных сил, согласно которой американский флот должен увеличиться с 278 до 355 кораблей. Обращалось внимание на необходимость инвестиций в подводный флот, из состава которого подводные лодки выводятся быстрее, чем вводятся новые. Число субмарин предлагалось увеличить с 48 до 66, а также говорилось о необходимости создания противолодочных платформ для надводного флота.

"Дорожная карта" для энергичного ответа на агрессивную позицию Путина уже существует. Наши партнеры по НАТО, находящиеся на переднем фланге противостояния враждебному присутствию ВМФ России, готовы присоединиться к США в вопросе укрепления безопасности. ООС предлагает план развития ВМС, отвечающий требованиям национальной безопасности и выполнению обязательств перед союзниками. Конгресс вышел далеко за рамки безвольного запроса Администрации Трампа по выделению бюджета на строительство новых кораблей в 2018 году, приняв Закон об ассигнованиях на национальную оборону, который значительно увеличил финансирование кораблестроения и санкционировал, начиная с 2020 года, строительство трех подводных лодок типа "Вирджиния" (Virginia) в год. Конгресс и весь мир будут следить за тем, что сделает Администрация Трампа для того, чтобы эти усилия увенчались успехом.

Действия Путина гораздо громче, чем его слова. Он решительно прощупывает наши слабые места с помощью асимметричных инструментов, таких как кибератаки, дезинформация и провокационные действия его подводного флота. Единственный вопрос сейчас заключается в том, продемонстрирует ли администрация Трампа лидерские качества, необходимые для защиты свободы судоходства во всем мире и целостности каналов связи в Атлантике. Это потребует четкого осознания угрозы со стороны путинской России и постоянной, значимой приверженности к защите открытого морского пространства. Настало время, чтобы администрация мудро подошла к действиям Путина.

Джо Кортни (Joe Courtney)

Defense News, США