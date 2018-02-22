На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У

Как сообщают ближневосточные источники, в среду на российскую базу Хмеймим в Сирии прибыли с аэродрома Приволжский четыре истребителя Су-35С ВКС России, лидировавшиеся пассажирским самолетом Ту-154М (регистрация RA-85155), сообщает bmpd.

twitter.com/WaelAlHussaini

Кроме того, в тот же день на Хмеймим прибыли из России самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "47 красный") и якобы еще четыре штурмовика Су-25.

Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

twitter.com/WaelAlHussaini

Всего с 2010-го по 2017 год было построено 10 летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три – в 2017 году: Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря).

Ресурс напоминает, что А-50У (бортовой номер "47 красный") был выведен с Хмеймим по ротации в декабре 2017-го. По данным местных порталов, с его новым прибытием Россия теперь располагает в Сирии двумя самолетами А-50У.