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На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У

22.02.2018 Военное обозрение 810 1
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Как сообщают ближневосточные источники, в среду на российскую базу Хмеймим в Сирии прибыли с аэродрома Приволжский четыре истребителя Су-35С ВКС России, лидировавшиеся пассажирским самолетом Ту-154М (регистрация RA-85155), сообщает bmpd.

twitter.com/WaelAlHussaini

Кроме того, в тот же день на Хмеймим прибыли из России самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "47 красный") и якобы еще четыре штурмовика Су-25.

Также источники зафиксировали прибытие в Сирию двух истребителей пятого поколения Су-57.

twitter.com/WaelAlHussaini

Всего с 2010-го по 2017 год было построено 10 летных опытных образцов истребителя Т-50 (Су-57), в том числе три – в 2017 году: Т-50-9 (первый полет 24 апреля 2017 года), Т-50-11 (6 августа) и Т-50-10 (23 декабря).



Ресурс напоминает, что А-50У (бортовой номер "47 красный") был выведен с Хмеймим по ротации в декабре 2017-го. По данным местных порталов, с его новым прибытием Россия теперь располагает в Сирии двумя самолетами А-50У.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-50 ДЛРО
ПАК ФА
Су-25
Су-35С
Ту-154

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8345
№1
22.02.2018 11:51
Коль пригнали Су-57 в Сирию, то надо бы в опытно-боевую пригнать и Т-14, Т-15, Т-16, Т-90М уж точно нужно обкатывать там. Ми-28НМ.
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