Россия будет поставлять Нигеру оружие и готовить кадры в рамках ВТС - соглашение
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov
Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия планирует поставлять в Нигер вооружение и военную технику, говорится в межправительственном соглашении двух стран о военно-техническом сотрудничестве.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения", - говорится в соглашении.
Кроме этого, стороны договорились сотрудничать в вопросах поставок запчастей и комплектующих продукции военного назначения, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, а также в вопросах подготовки кадров в "соответствующих учебных заведениях".
Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве Россия и Нигер подписали в августе прошлого года. Подписи под документом поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Нигера Калла Мутари.
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин называл Нигер в числе новых партнеров России в сфере торговли оружием. "Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер", - сказал В.Кожин в феврале в интервью газете "Коммерсант".
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21.02.2018
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