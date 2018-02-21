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Россия будет поставлять Нигеру оружие и готовить кадры в рамках ВТС - соглашение

22.02.2018 Интерфакс-АВН 69 0
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия планирует поставлять в Нигер вооружение и военную технику, говорится в межправительственном соглашении двух стран о военно-техническом сотрудничестве.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по следующим направлениям: поставка вооружения, военной техники и иной продукции военного назначения", - говорится в соглашении.

Кроме этого, стороны договорились сотрудничать в вопросах поставок запчастей и комплектующих продукции военного назначения, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, а также в вопросах подготовки кадров в "соответствующих учебных заведениях".

Соглашение о военном и военно-техническом сотрудничестве Россия и Нигер подписали в августе прошлого года. Подписи под документом поставили министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Нигера Калла Мутари.

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин называл Нигер в числе новых партнеров России в сфере торговли оружием. "Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер", - сказал В.Кожин в феврале в интервью газете "Коммерсант".
21.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Бахрейн
Катар
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