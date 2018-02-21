Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35



Российский многофункциональный легкий истребитель МиГ-35.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Российский многофункциональный легкий истребитель МиГ-35.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Несмотря на отличные характеристики, судьба новейшего самолета под вопросом

Завершились заводские испытания многоцелевого легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35. В них принимали участие летчики-испытатели, высоко оценившие работу всех систем самолета - бортового радиоэлектронного оборудования, прицельно-навигационного комплекса, радиолокационной станции, двигателей, оборонного комплекса.

"Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей, - заявил генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко. - МиГ-35 по своим боевым возможностям, объему и эффективности решаемых задач, соотношению цена-качество сегодня является совершенной боевой машиной для действий в условиях вооруженных конфликтов высокой интенсивности".

Истребитель МиГ-35 в ангаре ЛИЦ им. А.В. Федотова. Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

В пресс-релизе корпорации говорится о том, что весь парк российский легких истребителей будет заменен на МиГ-35. Однако в этом вопросе пока еще нет окончательной ясности. У этого самолета очень непростая судьба, которую предопределили как внутренние проблемы корпорации, так и внешние, зачастую не имеющие к качеству новой машины никакого отношения. Одно можно сказать с полной определенностью - МиГ-35 будет в больших количествах поставляться на внешний рынок.

Сейчас самолеты РСК "МиГ" эксплуатируются в 33 странах мира. Более половины из них во время презентации МиГ-35 на авиасалоне МАКС-2017 заявили о намерениях приобрести новый истребитель. Что, конечно, связано не только с прекрасным соотношением цены и качества, но и с наличием в этих странах инфраструктуры по обслуживанию миговских машин, а также с подготовленностью обслуживающего персонала и пилотов.

В то же время Министерство обороны России намерено внедрять в ВКС МиГ-35 с большой осторожностью. Существует даже не контракт, а договор о намерениях приобретения до 2020 года всего лишь 30 истребителей. В то же время в ВКС и в ВМФ эксплуатируется 170 легких миговских истребителей. Такими темпами их придется заменять очень долго.

Ставка сделана на тяжелые истребители ОКБ Сухого. Хоть это и противоречит базовому принципу построения истребительной авиации, согласно которому количество легких машин должно в два раза превышать количество тяжелых. Это обусловлено, прежде всего, двумя моментами. Во-первых, легкие истребители дешевле. Во-вторых, легче восстанавливать их убыль в процессе боевых действий.

Чтобы как-то бороться с этой диспропорцией, РСК "МиГ" вынуждена совершать не только технические подвижки, но и действовать в рекламной области. К сообщению об успешном окончании испытаний МиГ-35 было подверстано заявление директора департамента информационной политики и общественных коммуникаций Анастасии Кравченкоо модернизации самолета до уровня пятого поколения.

Хотя сделать это будет довольно непросто. Прежде всего, вряд ли удастся существенно снизить заметность самолета, не изменяя радикально его планер. Использование же только самых наисовременнейших покрытий недостаточно для перевода самолета в следующее поколение. Правда, и сейчас эффективная площадь рассеяния МиГ-35 невелика - меньше 1 кв.м. В то время как у "обычных" истребителей этот параметр достигает 45 кв.м.

Презентация истребителя МиГ-35. Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

Также "пятерочники" должны иметь сверхзвуковую бесфорсажную скорость. Для чего необходимо существенно улучшить двигатель. Такую задачу наши двигателестроители решают не за один год. Но со сверхманевренностью у МиГ-35 проблем не должно быть. Уже сейчас он достаточно "юркий". При этом существует модификация двигателя, почти уже готовая, с отклоняемым вектором тяги.

Что же касается бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), то тут тоже нет особых проблем. Уже сейчас на самолете используется РЛС с активной фазированной антенной решеткой, что является одним из требований, предъявляемым к самолетам пятого поколения. И остальное оборудование уже самое современное, не уступающее по возможностям БРЭО Су-35, а то даже и Су-57. Так что, можно предположить, в результате модернизации к двум плюсикам в поколении пририсуют еще один. И это будет нормально. Потому что американский F-35 тоже нельзя отнести к истребителям пятого поколения.

Но кроме объективных оценок машины по ее тактико-техническим характеристикам имеются и репутационные. И тут у МиГ-35 дела обстоят не самым лучшим образом.

Самолет слишком долго делали. Работы по глубокой модернизации МиГ-29 начались в начале века. И шли в "рваном темпе". Что было обусловлено как кадровой чехардой в РСК "МиГ", так и финансированием корпорации по остаточному принципу. То есть что остается от потребностей ОКБ Сухого, которое создавало первый российский истребитель пятого поколения ПАК ФА, ныне - Су-57.

Именно поэтому самолет в 2011 году проиграл грандиозный индийский тендер на закупку 125 истребителей на сумму в несколько миллиардов долларов. На испытания был поставлен абсолютно сырой самолет - с другими двигателями и с другой РЛС.

В результате выяснилось, что и двигатели не обеспечивают заявленную тягу, и РЛС страдает "близорукостью". Однако главная причина того, что индийцы, привыкшие к нашим МиГ-29, вдруг отшатнулись от МиГ-35, заключалась в том, что он не только не был серийным самолетом, но даже и не прошел на родине какие бы то ни было испытания. То есть был на тот момент абсолютно темной лошадкой, от которой неизвестно чего следовало ожидать.

МиГ-35 на авиасалоне в Бангалоре в 2007г. Источник: Александр Рыбаков

С момента, когда МиГ-35 оказался за бортом индийского тендера, прошло уже почти 7 лет. За это время РСК "МиГ" и обновило в значительной степени бортовое оборудование, и подтянуло тактико-технические характеристики истребителя. В результате сейчас мы имеем дело уже с практически новым самолетом.

Как было сказано выше, некоторые системы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения. Такова, например, РЛС с АФАР "Жук-А", позволяющая обнаруживать истребитель на расстоянии до 200 км. Количество сопровождаемых целей - 30, обстреливаемых - 10. Разрешающая способность при картографировании местности - 1 м х 1 м. Радиотехнические характеристики РЛС не разглашаются. Но можно предположить, что в ней использован метод работы на разных частотах с пониженным излучением энергии с целью маскировки самолета.

Кстати, в тяжелом истребителе Су-35, с которым порой неправомочно сравнивают МиГ-35, используется РЛС с пассивной антенной решеткой, что является минусом. Потому что в РЛС с АФАР антенна способна параллельно работать в нескольких режимах - обнаруживать воздушные цели, излучать сигналы радиолокационной борьбы, осуществлять связь с землей и другими самолетами.

Помимо РЛС используется оптико-локационная система (ОЛС). Она работает в пассивном режиме, то есть не излучает никаких физических волн, по которым истребитель мог бы обнаруживаться противником. К тому же впервые в истории военной авиации на МиГ-35 используется не одна ОЛС, а две - переднего обзора, а также наблюдения за наземными целями. При этом необходимо сказать, что ОЛС не имеют даже некоторые тяжелые современные истребители. Ее, например, нет у F-22.

Система управления вооружением истребителя включает в себя нашлемный целеуказатель, позволяющий пилоту лучше ориентироваться в сложных ситуациях и принимать оптимальные решения. И опять же, у F-22 нет такого "умного шлема", на что постоянно сетуют летчики, элитных эскадрилий, оснащенные этими самыми лучшими американскими истребителями.

Есть мощная система обороны. Связная аппаратура позволяет использовать МиГ-35 в качестве командного самолета, осуществляя целенаведение для самолетов группы и иным образом помогая группе выполнять боевую задачу. БРЭО имеет открытую архитектуру, что позволяет максимально упростить подключение нового оборудования, не прибегая к монтажу и отладке в заводских условиях. То есть модернизация МиГ-35 может осуществляться непосредственно в строевых частях.

В истребителе используются двигатели РД-33МК (глубокая модернизация РД-33), который удовлетворяет большинству требований, которые предъявляются к двигателям для самолетов пятого поколения. В них используется плазменное зажигание, а также полностью цифровая система управления, которая оптимизирует все режимы работы и переходы между ними. В результате были повышены тяга (до 9400 кгс на форсаже) и ресурс, а также снижен расход топлива.

Ну, и, наконец, о вооружении. За счет миниатюризации БРЭО и ряда других инженерных мероприятий удалось поднять боевую нагрузку легкого истребителя до вполне приличного уровня в 7 тонн. В боекомплект могут входить как "дешевые" свободнопадающие бомбы, так и весь набор современных высокоточных ракет - "воздух-воздух", "воздух-поверхность", противокорабельные, противорадиолокационные. Причем многими из них оснащен и истребитель пятого поколения Су-57.

При этом существенно увеличена и дальность самолета по сравнению с различными модификациями МиГ-29. Боевой радиус достигает 1000−1100 км. При этом МиГ-35 оснащен системой дозаправки в воздухе.

И еще один момент, благодаря которому новую разработку миговцев можно считать громадным шагом вперед. Стоимость эксплуатации МиГ-35 снижена по сравнению с предыдущими самолетами данного ОКБ в 2,5 раза.

Все это позволяет утверждать, что МиГ-35 стал самым лучшим российским легким истребителем. Разумеется, он не может соперничать с Су-57 и даже с Су-35 по мощности наносимых ударов. Однако у него есть свои крайне важные задачи, для решения которых привлекать тяжелую авиационную технику нерационально.

Владимир Тучков