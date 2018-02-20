Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сирии Т-90А пойдут в бой с "итальянскими" Т-72

21.02.2018 Российская газета 66 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-90 ВС Сирии
Танк Т-90 ВС Сирии.
Источник: rg.ru

В боях против террористов под Дамаском правительственные войска намерены задействовать все имеющиеся у них образцы бронетанковой техники. В боевых порядках начинающих штурм оплота террористов в Восточной Гуте подразделений замечены как старые Т-55 и Т-62, так и современные версии основных боевых танков.




Например, вместе с Т-90А российского производства будут действовать Т-72М1 так называемой "итальянской модернизации". Внешне эти машины отличаются наличием многоканального прицела наводчика.

Дело в том, что еще до начала гражданской войны и иностранной интервенции часть "семьдесятдвоек", состоящих на вооружении наиболее элитных соединений сирийских вооруженных сил, получили современные системы управления огнем итальянского производства.

Входящие в эту СУО прицел наводчика и панорама командира считались в конце 90-х гг. весьма продвинутыми, например, наличие тепловизора позволяло обнаруживать цели на дальностях около 4 тысяч метров. Стабилизация в двух плоскостях, лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель значительно улучшили точность стрельбы.

Танки с итальянскими прицелами не сразу стали принимать участие в военных действиях - поначалу их берегли. Однако сложная обстановка на фронтах вынудила сирийское командование задействовать и эту усовершенствованную версию. В результате часть машин была потеряна в боях.

Оценивая возможное применение данной модификации Т-72 в городских боях, военные эксперты отмечают, что представленная на фото машина, в отличие от Т-90А, нуждается в усилении защиты, например, в установке решетчатых противокумулятивных экранов. Иначе существует риск не выжить в этой масштабной боевой операции.


Алексей Брусилов
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы