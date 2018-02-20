В Сирии Т-90А пойдут в бой с "итальянскими" Т-72



Танк Т-90 ВС Сирии.

Источник: rg.ru Танк Т-90 ВС Сирии.Источник: rg.ru

В боях против террористов под Дамаском правительственные войска намерены задействовать все имеющиеся у них образцы бронетанковой техники. В боевых порядках начинающих штурм оплота террористов в Восточной Гуте подразделений замечены как старые Т-55 и Т-62, так и современные версии основных боевых танков.

#Syria: PHOTOS: I spy a T-90, two T-72 TURMS-T & three 2S3 Akatsiya's headed to the Eastern Ghouta front. pic.twitter.com/Z527i99JQm — Rook (@2Rook14) 18 февраля 2018 г.



Например, вместе с Т-90А российского производства будут действовать Т-72М1 так называемой "итальянской модернизации". Внешне эти машины отличаются наличием многоканального прицела наводчика.

Дело в том, что еще до начала гражданской войны и иностранной интервенции часть "семьдесятдвоек", состоящих на вооружении наиболее элитных соединений сирийских вооруженных сил, получили современные системы управления огнем итальянского производства.

Входящие в эту СУО прицел наводчика и панорама командира считались в конце 90-х гг. весьма продвинутыми, например, наличие тепловизора позволяло обнаруживать цели на дальностях около 4 тысяч метров. Стабилизация в двух плоскостях, лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель значительно улучшили точность стрельбы.

Танки с итальянскими прицелами не сразу стали принимать участие в военных действиях - поначалу их берегли. Однако сложная обстановка на фронтах вынудила сирийское командование задействовать и эту усовершенствованную версию. В результате часть машин была потеряна в боях.

Оценивая возможное применение данной модификации Т-72 в городских боях, военные эксперты отмечают, что представленная на фото машина, в отличие от Т-90А, нуждается в усилении защиты, например, в установке решетчатых противокумулятивных экранов. Иначе существует риск не выжить в этой масштабной боевой операции.

Алексей Брусилов