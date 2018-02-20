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Авианосец ВМС США Carl Vinson посетит Вьетнам впервые с 1975 года

21.02.2018 Военное обозрение 48 0
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Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в марте посетит вьетнамский порт Дананг, визит уже согласован сторонами, передает ТАСС сообщение газеты Nikkei.

http://www.globallookpress.com

Газета напоминает, что Carl Vinson зайдет во Вьетнам "впервые после окончания войны в стране в 1975 году и эвакуации оттуда американских войск".

В настоящее время данная авианосная группа находится с визитом на Филиппинах.

"После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе", – пишет газета.

Издание добавляет, что заход Carl Vinson во Вьетнам "призван подчеркнуть сближение этой страны с США и укрепление их отношений в сфере обеспечения безопасности для сдерживания КНР".

В частности, в 2016 году правительство США сняло запрет на поставки вооружений Ханою, кроме того, Вашингтон пытается убедить вьетнамские власти диверсифицировать источники закупки оружия, сократив их поставки из России.
20.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Филиппины
Проекты
Nimitz
Авианосец

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