Авианосец ВМС США Carl Vinson посетит Вьетнам впервые с 1975 года
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Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в марте посетит вьетнамский порт Дананг, визит уже согласован сторонами, передает ТАСС сообщение газеты Nikkei.
http://www.globallookpress.com
Газета напоминает, что Carl Vinson зайдет во Вьетнам "впервые после окончания войны в стране в 1975 году и эвакуации оттуда американских войск".
В настоящее время данная авианосная группа находится с визитом на Филиппинах.
"После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе", – пишет газета.
Издание добавляет, что заход Carl Vinson во Вьетнам "призван подчеркнуть сближение этой страны с США и укрепление их отношений в сфере обеспечения безопасности для сдерживания КНР".
В частности, в 2016 году правительство США сняло запрет на поставки вооружений Ханою, кроме того, Вашингтон пытается убедить вьетнамские власти диверсифицировать источники закупки оружия, сократив их поставки из России.
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20.02.2018
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