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Военное обозрение

В Sohu: Китайский флот пока ещё уступает ВМФ РФ

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Источник изображения: Sohu/Dnan Dang

В военном разделе издания Sohu вышел материал, в котором рассматривается активизация Вьетнама на море. В частности, речь идёт о том, что ВМС Вьетнама в последнее время для маневров в Южно-Китайском море задействовали 9 боевых кораблей различного класса, в том числе и оснащённые противокорабельными вооружениями. Несколько вьетнамских боевых кораблей выходили на патрулирование в районе спорного архипелага Спратли (оспаривается не только Китаем и Вьетнамом, но также Тайванем, Брунеем, Малайзией и Филиппинами).

Из материала:

Вьетнамский военно-морской флот обнажил свои клыки. Вьетнам, который прислушивается к мнению Запада, пытается продвигать свои интересы. Своими действиями в Южно-Китайском море Вьетнам пытается оправдать незаконную оккупацию нескольких островов.

В Sohu говорится о том, что Запад таким образом анализирует ситуацию на предмет того, даст ли Китай какой-то ответ на действия Вьетнама.

При этом в китайском издании напомнили, что ВМС НОАК "готовы действовать решительно". В качестве примера приводится ситуация, когда китайские боевые корабли взяли буквально в кольцо американский авианосец "Рональд Рейган". Тогда фото этого события стало настоящим бестселлером в Китае, облетев все крупные СМИ (и не только, кстати, в Китае).

Размышляя о том, что ВМС НОАК готовы отстаивать интересы КНР в Южно-Китайском море, в Sohu пишут, что китайский флот пока находится на третьем месте в мире. Отметим, что для Китая это резонансное заявление, так как всё последнее время официальная пресс Поднебесной заявляя, что ВМС НОАК вышли на второе место в мире, обойдя ВМФ РФ.

Sohu:

Наш флот находится на третьем месте в мире. Он пока ещё отстаёт от ВМФ РФ и, конечно, от американского флота.

Далее говорится о причинах того, что второе место на море после США отдаётся России:

В первую очередь мы отстаём от России по той причине, что у неё весомое преимущество по числу и характеристиками подводных лодок. А в ВМС США общий тоннаж боевых кораблей намного больше того, что сейчас есть у нас.

В том же материале отмечено, что и третье место ВМС НОАК позволяет выполнять операции, в которых флот выходит победителем и против США. Речь о всё той же ситуации с авианосцем "Рональд Рейган".

Источник изображения: Sohu/Dnan Dang

В итоге автор констатирует, что Вьетнам, "пусть и обнажил клыки на море", должен помнить о силе китайского флота.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Китай
Малайзия
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Проекты
Nimitz
Авианосец
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