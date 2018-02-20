Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Уругвая планируют приобрести китайские УБС L-15

21.02.2018 ЦАМТО 51 0
0
Понравилась новость?
 0
AVIC Hongdu Group
Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 20 февраля. ВВС Уругвая планируют приобрести не менее 8 китайских УБС L-15. Как сообщает Infodefensa.com, об этом 13 февраля в эфире местного телеканала заявил член Народной партии и зампредседателя Национальной комиссии по обороне палаты представителей Уругвая Гильермо Фачелло.

По словам парламентария, ВВС Уругвая намерены заменить имеющиеся устаревшие боевые самолеты однотипной современной платформой. Он также заявил, что ВМС планируют приобрести три патрульных корабля океанской зоны (OPV).

Как ранее сообщал ЦАМТО, на вооружении уругвайских ВВС длительное время состояли только штурмовики A-37B "Дрэгофлай" и IA-58 "Пукара", не обладающие возможностями по перехвату самолетов противника.

В числе основных рассматриваемых вариантов их замены с 2011 года называлась покупка российских Як-130 или китайских L-15, а также итальянских M-346. Однако вплоть до настоящего времени окончательный выбор в пользу того или иного варианта сделан не был.

Также велись переговоры со Швейцарией относительно приобретения 10 отремонтированных истребителей F-5E/F "Тайгер-2", которые также ни к чему не привели.

В начале 2016 года ВВС приняли решение снять легкие штурмовики IA-58 "Пукара" с вооружения в середине марта 2017 года. Данное решение оставило одну из двух боевых эскадрилий (№1) без самолетов и с туманной перспективой их замены в связи с отсутствием достаточного финансирования.

В августе 2016 года делегация ВВС Уругвая по приглашению китайской стороны посетила КНР, чтобы еще раз ознакомиться с возможностями УБС L-15. По всей видимости, по итогам этого визита была достигнута некая предварительная договоренность о покупке самолетов L-15.

Относительно патрульных кораблей, известно, что высокопоставленная делегация Китайской корпорации по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation) в середине декабря 2015 года провела переговоры с комитетом по обороне сената Уругвая, представив обновленное предложение по поставке трех патрульных кораблей класса OPV для уругвайского флота.

После анализа этого предложения уругвайское правительство заявило, что в оборонные бюджеты на период 2015-2019 гг. финансирование данной закупки не может быть заложено из-за нехватки средств, поэтому ВМС стали рассматривать другие варианты.

В итоге ВМС Уругвая предпочли предложение немецкой компании Lurssen, представившей вариант с очень выгодным финансированием, которое позволяет реализовать проект без излишней нагрузки на оборонный бюджет Уругвая. Однако и данный проект пока дальнейшего развития не получил.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Китай
Россия
Уругвай
Швейцария
Продукция
F-5
Як-130
Компании
Lurssen

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы