ВВС Уругвая планируют приобрести китайские УБС L-15



Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.

Источник: militaryparitet.com Сборочный цех компании AVIC Hongdu Group, где ведется сборка УТС Falcon L-15.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 20 февраля. ВВС Уругвая планируют приобрести не менее 8 китайских УБС L-15. Как сообщает Infodefensa.com, об этом 13 февраля в эфире местного телеканала заявил член Народной партии и зампредседателя Национальной комиссии по обороне палаты представителей Уругвая Гильермо Фачелло.

По словам парламентария, ВВС Уругвая намерены заменить имеющиеся устаревшие боевые самолеты однотипной современной платформой. Он также заявил, что ВМС планируют приобрести три патрульных корабля океанской зоны (OPV).

Как ранее сообщал ЦАМТО, на вооружении уругвайских ВВС длительное время состояли только штурмовики A-37B "Дрэгофлай" и IA-58 "Пукара", не обладающие возможностями по перехвату самолетов противника.

В числе основных рассматриваемых вариантов их замены с 2011 года называлась покупка российских Як-130 или китайских L-15, а также итальянских M-346. Однако вплоть до настоящего времени окончательный выбор в пользу того или иного варианта сделан не был.

Также велись переговоры со Швейцарией относительно приобретения 10 отремонтированных истребителей F-5E/F "Тайгер-2", которые также ни к чему не привели.

В начале 2016 года ВВС приняли решение снять легкие штурмовики IA-58 "Пукара" с вооружения в середине марта 2017 года. Данное решение оставило одну из двух боевых эскадрилий (№1) без самолетов и с туманной перспективой их замены в связи с отсутствием достаточного финансирования.

В августе 2016 года делегация ВВС Уругвая по приглашению китайской стороны посетила КНР, чтобы еще раз ознакомиться с возможностями УБС L-15. По всей видимости, по итогам этого визита была достигнута некая предварительная договоренность о покупке самолетов L-15.

Относительно патрульных кораблей, известно, что высокопоставленная делегация Китайской корпорации по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation) в середине декабря 2015 года провела переговоры с комитетом по обороне сената Уругвая, представив обновленное предложение по поставке трех патрульных кораблей класса OPV для уругвайского флота.

После анализа этого предложения уругвайское правительство заявило, что в оборонные бюджеты на период 2015-2019 гг. финансирование данной закупки не может быть заложено из-за нехватки средств, поэтому ВМС стали рассматривать другие варианты.

В итоге ВМС Уругвая предпочли предложение немецкой компании Lurssen, представившей вариант с очень выгодным финансированием, которое позволяет реализовать проект без излишней нагрузки на оборонный бюджет Уругвая. Однако и данный проект пока дальнейшего развития не получил.