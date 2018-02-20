SaM146 может заменить украинские авиамоторы, считает эксперт
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Самолет Бе-200. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200, ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства, сообщил РИА Новости начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Бериева Андрей Сальников.
"Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146… Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", - сказал Сальников. Он добавил, что то, какие именно двигатели устанавливаются на Бе-200, зависит от заказчиков.
Накануне замглавы министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме заявил, что украинские власти запретили поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов. Двигатели Д-436 изготавливают на запорожском заводе "Мотор Сич". В России силовые установки монтируют на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения. Предприятие производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для министерства обороны России в рамках гособоронзаказа.
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20.02.2018
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