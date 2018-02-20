Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России нашли замену украинским двигателям

21.02.2018 РИА Новости 55 0
0
Понравилась новость?
 0
powerjet-sam146_1
Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/.

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские производители способны создать альтернативу украинским авиационным двигателям. По словам начальника бюро технической и аналитической информации Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Андрея Сальникова, ТАНТК уже ведет ремоторизацию с Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

"Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет", - сказал Сальников РИА Новости.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения.

Предприятие производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для Минобороны.

Решение Киева

О том, что Киев запретил поставлять в Россию двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов, стало известно накануне. Об этом заявил в ходе круглого стола в Госдуме замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Д-436 производят на заводе "Мотор Сич" в Запорожье. В России эти двигатели устанавливают на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

"Сами себя высекли"

Решение украинских властей ударит, в первую очередь, по самому Киеву, уверен эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук. По словам эксперта, запрет на поставку двигателя в очередной раз показывает, что киевские власти не заботятся о собственных гражданах.

"Гигантский коллектив завода и смежников, которые поставляют комплектующие к двигателям, не получат деньги, рабочим нечем будет кормить семьи. Что им могут предложить взамен? Никто, кроме России, эти двигатели не покупает. Кроме того, при всей политической риторике контракты на поставку двигателей были заключены гораздо раньше. Поэтому исполнять их надо, иначе будут крупные неустойки", - отметил Никлайчук в эфире радио Sputnik.

Эксперт также добавил, что, по его мнению, Киев не станет слишком пристально следить за исполнением собственного решения о поставках двигателей в Россию.

"Потому что это действительно "не комильфо" - нарушать ранее достигнутые договоренности, разрывать контракты. Это не работает на имидж киевской власти как адекватной в отношении бизнеса. На Западе это не любят. И получается, что поступают, как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла", - подчеркнул Игорь Николайчук.

"Главное - насолить Москве"

Позицию Киева прокомментировал и член Совета Федерации Алексей Пушков.

"В Киеве - в своем репертуаре: напомнили, что запретили поставку в Россию двигателей к АН-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное - насолить Москве", - написал сенатор на своей странице в Twitter.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SaM-146
Ан-148
Бе-200
Бе-200ЧС
Д-436
Компании
Минпромторг РФ
Мотор Сич
ОАК
ТАНТК им. Бериева

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы