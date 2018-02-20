Крымский мост достроят



Строительство Крымского моста в России.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Строительство Крымского моста в России.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Журналист оценил военную опасность для Украины.

Идеологическое значение Крымского моста существенно превышает практические; это сооружение вряд ли может иметь военное значение. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин.

"Прежде всего, я думаю, что мост, конечно, будет достроен просто потому, что для сегодняшней российской власти это крайне важный проект. Его идеологическое значение во много раз превышает практическое, потому что он символизирует собой стабильность российской власти. Он свидетельствует о том, что те захватнические инициативы, которые имели место в 2014 году, получили продолжение, и российская власть не собирается от них отказываться. Это некая декларация - вот, что такое Крымский мост", - подчеркнул журналист.

Отвечая на вопрос "Обозревателя", следует ли рассматривать Крымский мост с точки зрения его потенциальной военной опасности, Рыклин сказал: "Думаю, те задачи, которые Россия собирается решать в Крыму, она бы решила и без моста. Я не вижу препятствий, чтобы все это перевезти на судах, и пока так и происходит".

"Конечно, если речь идет о передислокации каких-то существенных группировок, то тогда наземные маршруты, не сопряженные с пересадкой на паромы, имеют значение. Но мне кажется, увеличивать военную группировку в Крыму Министерству обороны России, в общем-то, незачем, потому что они понимают: сегодня вряд ли кто-то решится на атаку Крыма. Поэтому военное значение моста я бы не рассматривал. Мне кажется, первостепенное значение имеет политический аспект", - убежден оппозиционер.

В то же время он заметил, что "в перспективе строительство моста - положительное событие". "Мне кажется, что, когда две территории соединяются мостом и между ними налаживается коммуникация, это всегда хорошо. Я ни секунды не сомневаюсь, что когда-нибудь Крым вернется на Украину. Я очень надеюсь на то, что когда-нибудь взаимоотношения между Россией и Украиной наладятся. И тогда, конечно, этот мост будет прекрасным средством передвижения для людей в обе стороны".

Обозреватель, Украина