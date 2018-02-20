Fox: телескоп Hubble впервые зафиксировал затухание бури в атмосфере Нептуна



Источник: © ESA/Hubble & NASA Источник: © ESA/Hubble & NASA

Ученые обнаружили это завихрение в 2015 году

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские астрономы впервые наблюдали затухание мощной бури в атмосфере. Как сообщила в понедельник телекомпания Fox News, в отличие от "Красного пятна" в атмосфере Юпитера, которое сохраняется на протяжении уже около двух столетий, от момента возникновения до затухания бури на Нептуне проходит всего несколько лет. С помощью орбитального телескопа Hubble ученым впервые удалось наблюдать процесс ослабления такой бури.

В 2015 году, когда орбитальный телескоп Hubble впервые засек ее, это возмущение в атмосфере достигало 5 тыс. километров в диаметре, а сейчас оно сократилось до 3700 километров. На фотографиях это образование кажется более темным, поскольку буря подняла в верхние слои атмосферы вещество из глубины атмосферы Нептуна.

"Складывается впечатление, что мы видим процесс ослабления этого темного завихрения в атмосфере, - отметил астроном из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг. - Согласно ранее предложенным компьютерным моделям, это завихрение должно было смещаться к экватору планеты и по мере приближения к нему постепенно рассеиваться, превращаясь в облака". Однако, как показали наблюдения, мощное атмосферное возмущение, за которым наблюдали ученые, сместилось не к экватору, а к южному полюсу Нептуна.

Как отметил астроном, эти мощные атмосферные возмущения зафиксировала на Нептуне в 1989 году аппаратура, установленная на автоматической станции Voyager 2, а сейчас их можно наблюдать только с помощью орбитального телескопа Hubble. Эти данные, по его словам, необходимы для того, чтобы оценить, насколько часто такие бури возникают в атмосфере восьмой планеты Солнечной системы, масса которой более чем в 17 раз превосходит массу Земли.