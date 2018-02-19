Демобилизация. Почему в армии могут запретить смартфоны
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Осенний призыв на военную службу в Омске.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости, Вадим Саранов. Министерство обороны готовится объявить войну смартфонам. Как сообщил на днях "Коммерсант", солдатам и офицерам во избежание утечки секретной информации предложат пользоваться простыми кнопочными телефонами без камер и GPS/ГЛОНАСС модулей. О том, чем гаджеты угрожают обороноспособности страны, - в материале РИА Новости.
Запретная связь
Борьба с мобильными устройствами в российской армии началась в середине нулевых. В октябре 2005-го министр обороны Сергей Иванов утвердил "Инструкцию по режиму секретности в Вооруженных силах", которая полностью запрещала использование сотовых телефонов в частях и штабах. Спустя четыре года под давлением общественности правила оборота мобильников в армии подвергли либерализации. В декабре 2009-го войска получили указания министра обороны №205/2/862, снимавшие запрет на пользование телефонами, правда, с большими оговорками. Срочники могли пользоваться сотовой связью лишь в установленных для этого зонах и только по выходным. Остальное время трубки хранились в сейфе командира подразделения. Офицерам и контрактникам категорически запретили проносить и хранить мобильники в служебных помещениях, где "обсуждаются вопросы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну".
По мнению экспертов, очередной виток борьбы с гаджетами в армии связан с ростом их шпионских возможностей. Раньше на мобильные устройства смотрели как на потенциальное средство несанкционированной фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Через современные смартфоны вероятный противник уже может получать секретные сведения стратегического характера, причем без ведома их владельцев.
По секрету всему свету
"Все современные смартфоны оснащены модулями систем спутниковой навигации, - рассказал РИА Новости источник в Минобороны, пожелавший сохранить инкогнито. - Если кто-то сможет получить доступ к этим данным, он узнает информацию о дислокации частей, их передвижениях, интенсивности боевой подготовки. Причем в масштабах всех вооруженных сил".
Удаленный взлом мобильных устройств - это не какая-то сверхсложная задача для наших западных партнеров. В 2015 году беглый американский агент Эдвард Сноуден в интервью BBC сообщил, что Агентство национальной безопасности США и британский Центр правительственной связи разработали программы взлома смартфонов, которые позволяют следить за их владельцами. Например, программа Tracker Smurf ("Смурф-следопыт") с высокой точностью определяет местоположение устройства. Годом ранее в российских СМИ появились сообщения о негласном запрете для военнослужащих на пользование iPhone. Министерство обороны опасалось, что компания Apple может сливать координаты гаджетов в Пентагон.
Одной из причин запрета смартфонов могло стать стремление руководства Минобороны ограничить активность солдат в соцсетях, которые уже давно превратились в канал утечки информации. Местоположение частей и подразделений можно узнать по геотегам фото, выкладываемым бойцами на своих персональных страничках. Известно, что в разгар войны в Донбассе украинские "волонтеры" при помощи соцсетей весьма результативно отслеживали перемещение российских войск вблизи границы. Анализ персональных страниц военнослужащих, судя по всему, ведется и на более высоком уровне. В августе 2017-го Пентагон объявил о создании службы мониторинга соцсетей на русском, английском, немецком, французском, испанском и японском языках, а также на диалектах, распространенных в Китае.
Как у них?
При этом американское военное ведомство уже более 10 лет пытается навести дисциплину в рядах своих пользователей соцсетей. В 2007 году в Ираке американская авиация за один день потеряла четыре вертолета AH-64 Apache - машины сгорели на земле во время минометного обстрела. Виновными признали американских бойцов, которые за день до нападения выложили селфи на фоне машин в Facebook. Боевики, как сообщили в Пентагоне, нашли в метаданных фото геотеги с GPS-координатами съемки и нанесли точный удар. Вскоре командование сухопутных войск США выпустило памятку с шестью основными правилами поведения в социальных сетях для солдат, находящихся в зоне боевых действий, и членов их семей ("6 Social Media Considerations for Deployed Soldiers and Their Families"). Похожие мануалы были изданы для ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты.
Внушительная часть инструкций посвящена сервисам с геотегированием, которые, по мнению авторов методички, "могут привести врага". Командование настойчиво рекомендует солдатам выключать GPS-навигацию на смартфонах. Бойцов призывают быть предельно разборчивыми и в онлайн-связях. Известны случаи, когда к воюющим в Афганистане солдатам под видом симпатичных девушек в друзья на Facebook "клеились" талибы. "Добавляете в друзья только тех, кого знаете в реальной жизни", - гласят армейские инструкции. Интересно, что в начале года методички с подобными указаниями появились и в российской армии.
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19.02.2018
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