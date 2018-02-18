Румыния получит большое количество M142 HIMARS



Ракетные системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Источник: militaryparitet.com Ракетные системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 18 февр. 2018 – 15 февраля правительство Румынии одобрило приобретение американских ракетных систем M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). 28 февраля Румыния выплатит по контракту примерно 1 млрд долл США.

В августе 2017 года Государственный департамент США принял решение об утверждении возможной продажи в Румынию высокомобильных ракетных систем НIMARS, соответствующей поддержки и оборудования с предполагаемой стоимостью 1,25 млрд долл США. Правительство Румынии обратилось с просьбой о продаже 54 пусковых установок HIMARS, 81 ПУ РСЗО GMLRS M31A1 (унитарные боеприпасы), 81 GMLRS M30A1 (с альтернативными боеголовками) и 54 армейские ПУ ATACMS M57 (унитарные ракеты).

В запрос также включены 54 машин снабжения M1084A1P2 HIMARS (грузоподъемность 5 т), 54 грузовых прицепа M1095 MTV, 10 машин с лебедкой M1089A1P2 FMTV, 30 учебных ракет, вспомогательное оборудование, оборудование связи, датчики, запасные и запасные части, испытательные комплекты, батареи, компьютеры (ноутбук), документация и технические данные, проектирование объектов, оборудование для обучения, поддержка системной интеграции, другие элементы логистики и программная поддержка.

Батарея M142 HIMARS состоит из нескольких ракетных установок на колесном (6x6) шасси FMTV. Система оружия HIMARS была разработана компанией Lockheed Martin в рамках расширенной программы демонстрации концептуальных технологий (ACTD), начатой в 1996 году.

HIMARS может нести единую шестиракетную ПУ (РСЗО) или одну баллистическую ракету ATACMS. Система успешно прошла боевые испытания в Ираке. В версии РСЗО дальность стрельбы до 40 км, также стрельба ведется дальнобойными управляемыми боеприпасами на дальность от 60 до 100 км. Дальность стрельбы БР ATACMS (унифицированные ракеты Block 1, Block 1A и Block 1A Unitary) от 165 до более 300 км (Block 1A Unitary). Ракета Блок 1 оснащена 950 противопехотными элементами размером с бейсбольный шарик, ракета Блок 1А оснащена 300 суббоеприпасами с GPS-наведением. Система управления огнем, электроника и средства связи взаимозаменяемы с существующей пусковой установкой MLRS M270A1.