Артиллерия «Фортеле Терестре Романэ»

Румыния, как и другие восточноевропейские страны-бывшие участницы Организации Варшавского договора (ОВД), на рубеже тысячелетий пережила значительное сокращение своих вооружённых сил. В настоящее время «Фортеле Терестре Романэ» (сухопутные войска Румынии) располагают артиллерийским вооружением, преимущественно унаследованным ещё от эпохи Николае Чаушеску. Руководство страны предпринимает шаги по обновлению артиллерийского парка, но они сдерживаются ограниченными возможностями румынской экономики.

Наследие Чаушеску

По состоянию на 1989 год сухопутные войска Румынии насчитывали 140 000 человек личного состава, включая 95 000 военнослужащих срочной службы. Продолжительность срочной службы была самой короткой среди всех стран Организации Варшавского договора — 16 месяцев.

Организационно сухопутные войска были сведены в две армии: 2-ю со штабом в Бухаресте, отвечавшую за оборону южной части страны (одна танковая и пять механизированных дивизий) и 3-ю, дислоцированную на севере, со штабом в Клуж-Напоке (одна танковая и три механизированные дивизии). Организация соединений базировалась на советских шаблонах (механизированная дивизия — три механизированных, танковый и артиллерийский полки, танковая дивизия — три танковых, механизированный и артиллерийский полки).

Артиллерия румынской армии располагала более чем тысячей буксируемых артсистемам калибра от 76 до 152 мм, примерно полутора сотнями САУ СУ-100 и тремя десятками 122-мм САУ 2С1, а также тремястами 122-мм РСЗО. Имелись также тактические и оперативно-тактические ракеты: 32 пусковые установки 9К52 «Луна-М» (по одному дивизиону в каждой механизированной дивизии) и 18 — Р-17 «Эльбрус» (две бригады армейского подчинения).

Современная структура

В ходе реорганизации и сокращения, проходивших в 90-е годы, армия Румынии, как и Польши, сохранила дивизийное звено. Правда, дивизий осталось только две — более богатое Войско Польское располагает четырьмя. Штаб 2-й пехотной дивизии «Гетика» находится в Бузэу. Она объединяет пять бригад: 1-ю (Бухарест) и 9-ю (Констанца) механизированные, 282-ю бронетанковую (Фокшаны; по организации соответствует мехбригадам и включает один танковый и два механизированных батальона), 2-ю горнострелковую (Брашов) и многонациональную бригаду «Юго-Восток» (Крайова; три пехотных батальона). 4-я пехотная дивизия «Гемина» со штабом в Клуж-Напоке включает в себя четыре бригады: 15-ю (Яссы) и 81-ю (Быстрица) механизированные, 18-ю пехотную (Тимишоара) и 61-ю горнострелковую (Меркуря-Чук). Ещё три бригады — 6-я специального назначения, 8-я реактивной артиллерии и 10-я инженерная — являются частями центрального подчинения.

Каждая бригада, входящая в состав дивизий, имеет штатный артиллерийский дивизион. Кроме того, в дивизиях имеются смешанные артполки: 52-й в «Гетике» (дислоцирован в Бырладе) и 69-й в «Гемине» (в Шимлеу-Сильванией). Каждый из них включает два огневых дивизиона — реактивной и ствольной артиллерии.

Главная ударная сила

В начале 90-х годов «Фортеле Терестре Романэ» списали все свои ракетные комплексы «Луна-М» и «Эльбрус». С того времени основу ударной мощи румынской артиллерии составляют реактивные системы залпового огня. В настоящее время армия Румынии эксплуатирует три типа РСЗО, самым старым из которых является APR-40 — одно из многочисленных зарубежных воплощений советского «Града», порождённое стремлением Чаушеску к «суверенизации» военно-промышленного комплекса. Приобретя лицензию на производство БМ-21, румыны установили её артиллерийскую часть на собственное шасси DAC 665T — трёхосный полноприводный армейский автомобиль, выпускавшийся заводом в Брашове. Помимо собственно пусковой установки, в комплекс входят транспортная машина RM13, перевозящая 120 ракет, и автокран MITC, служащий для погрузки/разгрузки пакетов НУРС с транспортной машины. Первый вариант APR-40 появился в 1978 году, и с того времени система несколько раз проходила ограниченную модернизацию. Помимо Румынии, APR-40 экспортировалась в целый ряд стран — Ирак, Камерун, Нигерию, Ботсвану (малоизвестный факт, но в 80-е годы Румыния занимала третье место по экспорту вооружений среди стран Организации Варшавского договора — после СССР и Чехословакии). В 90-е годы такие РСЗО попали в Боснию и Герцеговину, Хорватию, Молдову. Выпускался и облегчённый вариант APR-21 с 21-зарядной пусковой установкой на шасси двухосного автомобиля SR-131.

РСЗО APR-40 Источник изображения: rumaniamilitary.ro

По состоянию на 2020 год в румынской армии числилось 135 ПУ РСЗО APR-40, но большинство их было законсервировано. В строю находились лишь 36 пусковых установок — по 18 в двух дивизионах смешанных артполков.

РСЗО LAROM на шасси DAC 665T Источник изображения: military-today.com

Второй тип РСЗО стал плодом румынско-израильского военно-технического сотрудничества, активно развивавшегося в 90-е годы и начале 2000-х. Румынская компания «Аэростар» и израильская ИМИ в 2000 году создали систему LAROM, сочетающую боевые возможности «Града» и LAR-160. В ней реализован пакетный принцип заряжания: на пусковой установке располагаются два пакета, в каждом из которых содержится 13 160-мм либо 20 122-мм НУРС. Известны два варианта ПУ: на шасси DAC 665T (вероятно, полученные путём переделки APR-40) и на более современном шасси DAC 26410 с бронированной кабиной.

РСЗО LAROM на шасси DAC 26410 Источник изображения: military-today.com

На вооружение «Фортеле Терестре Романэ» систему LAROM приняли в 2002 году. Армия обзавелась 54 такими РСЗО, поступившими на вооружение трёх дивизионов 8-й артбригады (штаб в Фокшанах): 81-го (Фокшаны), 82-го (Бырлад) и 83-го (Плоешти).

Наконец, в августе 2018 года Румыния заказала в США 18 пусковых установок РСЗО HIMARS в комплекте со вспомогательными машинами, достаточными для укомплектования одного дивизиона, и управляемыми ракетами GMLRS и ATACMS. Первые машины из этого заказа прибыли в Румынию в феврале 2021 года. Они поступили на вооружение 81-го дивизиона 8-й бригады. Поступление мощных и дальнобойных РСЗО HIMARS с высокоточными боеприпасами ознаменовало собой серьёзный качественный скачок в развитии румынской реактивной артиллерии. В перспективе Румыния планирует довести количество таких РСЗО до 54-х, перевооружив ими два других дивизиона 8-й бригады. Высвободившиеся РСЗО LAROM, вероятно, передадут в смешанные артполки.

Выгрузка первых РСЗО HIMARS, прибывших в Румынию Источник изображения: hotnews.ro

Ствольная артиллерия

Анализируя развитие румынской реактивной артиллерии, трудно избегнуть аналогии с Польшей: обе страны сначала модернизировали «Грады» (в лице польской системы WR-40 и румынской LAROM), а затем начали закупки HIMARS. Впрочем, в области ствольной артиллерии схожесть напрочь отсутствует — если Польша сделала ставку на САУ, то «Фортеле Терестре Романэ» располагают лишь буксируемыми артсистемами.

Расчёт 335-го артдивизиона 15-й механизированной бригады ведёт огонь из гаубицы М1981 Источник изображения: bg15mc.ro

Орудия М1981 на огневой позиции Источник изображения: rumaniamilitary.ro

Основу румынской полевой артиллерии составляют два типа 152-мм гаубиц производства Решицкого завода (Тимишоара). Первый из них — это Tun/Obuzier calibrul 152 mm tractat M1981 («пушка-гаубица калибра 152 мм, буксируемая, образца 1981 года»), или же попросту М1981, представляющий собой копию советской гаубицы Д-20. Второй — Tun/Obuzier calibrul 152 mm tractat M1985. Эта артсистема — доработанный с помощью китайских специалистов усовершенствованный вариант М1981 с характеристиками, «подтянутыми» примерно до уровня советской гаубицы 2А65. В частности, максимальная дальность стрельбы увеличилась с 17 200 до 24 000 м. Ещё одно орудие этого же семейства — 130-мм пушка Tun calibrul 130 mm tractat M1982 (лицензионная копия китайского орудия «тип 59-1», являющегося, в свою очередь, копией советской пушки М-46) — уже снято с вооружения. Справочники также указывают наличие в армии Румынии 218 122-мм гаубиц М-30, но, вероятно, все они законсервированы — имеющегося количества 152-мм орудий вполне хватает для укомплектования всех артдивизионов.

Гаубица М1985 Источник изображения: arsenal.ro

В настоящее время армия Румынии располагает 320 экземплярами гаубиц М1981 и 116 М1985. Первые находятся на вооружении бригадных артдивизионов, вторые — смешанных артполков и некоторых бригадных дивизионов. Средствами тяги для этих орудий служили гусеничные тягачи TAR-76 и ТМА-83, но после 1990 года они заменены автомобилями DAC 665T. Главной причиной замены стали соображения экономии — эксплуатация автомобилей обходится значительно дешевле, чем гусеничных машин. В смешанных артполках некоторое количество ТМА-83 всё же осталось.

Гаубица М1981, буксируемая тягачом ТМА-83 Источник изображения: arsenal.ro

На вооружении артдивизионов двух горнострелковых бригад состоят 76-мм горные орудия Tun de munte calibrul 76 mm М1982. Эта крошечная пушечка массой всего семь центнеров создана румынскими специалистами на основе югославского орудия М48. Справочники указывают наличие в румынской армии 154 таких пушек, но в строю находится не более 36-ти из них. В качестве тягачей используются двухосные автомобили DAC 444T.

76-мм горная пушка М1982 из состава 206-го артдивизиона 2-й горной бригады во время учений, 2004 год Источник изображения: cartula.ro

Для замены 76-мм горных пушек в Румынии разработали 98-мм гаубицу Obuzier de munte calibrul 98 mm M1995. Выбор столь нестандартного калибра диктовался стремлением обойти ограничения Договора об обычных вооружениях в Европе, ограничивавшего количество артсистем калибра 100 мм и выше. В 1995 году несколько таких гаубиц поступило на вооружение румынской армии, но, вероятно, они оказались неудачными, поскольку прослужили лишь пять лет.

98-мм горная гаубица М1995 Источник изображения: rumaniamilitary.ro

Весьма интересным порождением сумрачного трансильванского гения стала 100-мм противотанковая пушка Tunul antitanc calibrul 100 mm М1977. Нарезное орудие создано на основе танковой пушки, устанавливавшейся на румынские «клоны» Т-55 и речные мониторы. Во времена Чаушеску М1977 экспортировалась в Ирак и КНДР. В 2002 году появился модернизированный вариант пушки М2002, снабжённый системой управления огнём ТАТ-100. В настоящее время в румынской армии числятся 208 100-мм противотанковых пушек, но, вероятно, все они заскладированы, поскольку, по имеющимся данным, противотанковые дивизионы, входившие ранее в состав смешанных артполков, уже расформированы.

Расчёт 100-мм пушки М1977 из состава 612-го противотанкового дивизиона во время учений, 2011 год Источник изображения: rumaniamilitary.ro

Единственная к настоящему времени попытка глубокой модернизации румынской ствольной артиллерии была предпринята почти два десятилетия назад. В 2002-2003 годах фирма «Аэростар» совместно с израильским «Солтамом» построила три прототипа колёсной САУ ATROM, представляющей собой артиллерийскую часть ATMOS 2000 калибра 155 мм, смонтированную на шасси трёхосного автомобиля ROMAN 26.360. Самоходка прошла испытания, но на вооружение принята не была — банально не хватило денег.

Прототип САУ ATROM Источник изображения: en.wheelsage.org

В качестве вывода отметим, что Румыния, модернизируя артиллерию, находится в положении многих других стран, вынужденных соразмерять оборонные потребности с финансовыми возможностями. Как правило, это приводит к дисбалансу — развитию одного из классов вооружений в ущерб другим. В Румынии таким приоритетным классом стали РСЗО, а вот ствольная артиллерия оказалась в глубоком застое. Однако при наличии средств и политической воли этот дисбаланс можно ликвидировать, «реанимировав» проект САУ ATROM.

Литература:

arsenal.ro artillery-antitanks.blogspot.com military-today.com rumaniamilitary.ro

Андрей Харук