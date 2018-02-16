"Вертолеты России" передали военным партию Ми-8МТВ-5-1
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Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром в Челябинской области и в воинскую часть в Мурманской области
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ получило партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", на котором были произведены переданные военным машины.
"Холдинг "Вертолеты России" передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области", - сказали в пресс-службе.
В холдинге уточнили, что до конца месяца авиабаза на Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.
В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 т. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Кроме того, вертолет оборудован современными комплексами связи.
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16.02.2018
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