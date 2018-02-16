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"Вертолеты России" передали военным партию Ми-8МТВ-5-1

19.02.2018 ТАСС 48 0
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Ми-8МТВ-5-1
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром в Челябинской области и в воинскую часть в Мурманской области

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ получило партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", на котором были произведены переданные военным машины.

"Холдинг "Вертолеты России" передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту постоянной дислокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области", - сказали в пресс-службе.

В холдинге уточнили, что до конца месяца авиабаза на Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.

В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 т. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Кроме того, вертолет оборудован современными комплексами связи.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина

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