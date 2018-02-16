Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вертолеты Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода приступили к службе в воинских частях Челябинской и Мурманской области

16.02.2018 АО «Вертолеты России» 151 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8МТВ-5-1
Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Министерству обороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода. Первые машины уже прибыли к месту постоянной дисклокации на аэродром Упрун (Челябинская область) и в воинскую часть, расположенную в Мурманской области. До конца месяца авиабаза на Упруне получит еще несколько вертолетов Ми-8МТВ-5-1.


В Челябинской области машины будут обслуживать подразделения поисково-спасательного отряда Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода используются для поиска в районах казахстанской степи приземлившихся космонавтов.


Вертолеты Ми-8МТВ-5-1, направленные в Мурманскую область, будут нести службу в Арктическом регионе.


Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам России, относится к семейству Ми-8/17. Вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является достойным представителем среди вертолетов данного класса.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
КВЗ
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.02 00:52
  • 57
Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть
  • 17.02 00:27
  • 59
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 17.02 00:16
  • 24
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 16.02 23:59
  • 14
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 16.02 23:52
  • 32
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 16.02 23:22
  • 9
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 23:05
  • 32
Американцы забраковали рельсотроны
  • 16.02 21:43
  • 2
Танковый провал: без "абрамскапута"- Т-95 Россия потеряла 10 лет
  • 16.02 21:25
  • 4
Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли
  • 16.02 21:24
  • 1
Ростех: экипировка "солдата будущего" по функционалу будет напоминать амуницию из видеоигр
  • 16.02 21:08
  • 43
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 20:30
  • 8
ААК "Прогресс" в 2018-2019 годах произведет около 50 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 16.02 20:20
  • 12
Беларусь начнет получать российские истребители Су-30СМ в 2019 году
  • 16.02 19:48
  • 3
СМИ: Вслед за "джавелинами" США могут поставить в Грузию БПЛА
  • 16.02 17:50
  • 3
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
другие обсуждаемые темы