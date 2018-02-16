Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава ведомства призвал сотрудников предприятия совершенствовать продукцию

АБАКАН, 16 февраля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу посетил завод "Абаканвагон", выпускающий жилые модули для быстровозводимых военных городков, применявшиеся в том числе в Хмеймиме и Тартусе в Сирии.

Все жилые помещения для личного состава, приема пищи и другие быстровозводимые блочномодульные строения, которые делают здесь, производятся из современных материалов, оснащены системами кондиционирования. Они полностью соответствуют всем требованиям с точки зрения нормативов проживания, скорость их возведения в разы превышает аналогичное капитальное строительство, доложили министру руководители предприятия.

Глава ведомства отметил, что качество, экологичность и другие свойства изделий надо совершенствовать с учетом опыта эксплуатации в различных климатических условиях. Он также поставил задачу, чтобы при обеспечении офицерского состава индивидуальным жильем трехкомнатный дом мог быть возведен на территории вновь образованного военного городка не более чем за трое суток. При этом должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и т.д.

Один из работников завода поинтересовался, стоит ли предприятию рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Минобороны. "Мы вас загружаем до конца текущего года, - ответил Шойгу. - Дальше все будет зависеть исключительно от вас: если вы нам дадите нужное качество, нужное количество в нужные сроки, то перспективы довольно интересные. Думаю - лет на восемь-десять вперед".

"Надо понимать, что это дело не временное и задачи не временные. Поэтому приехали посмотреть, что у вас тут и как. Стоит на вас рассчитывать или надо искать какое-то новое производство. Посмотрим", - добавил министр, отметив, что от загруженности предприятия, объемов поступивших заказов будут зависеть и зарплата сотрудников, и налоговые отчисления в местный бюджет.