Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии

19.02.2018 ТАСС 47 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава ведомства призвал сотрудников предприятия совершенствовать продукцию

АБАКАН, 16 февраля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу посетил завод "Абаканвагон", выпускающий жилые модули для быстровозводимых военных городков, применявшиеся в том числе в Хмеймиме и Тартусе в Сирии.

Все жилые помещения для личного состава, приема пищи и другие быстровозводимые блочномодульные строения, которые делают здесь, производятся из современных материалов, оснащены системами кондиционирования. Они полностью соответствуют всем требованиям с точки зрения нормативов проживания, скорость их возведения в разы превышает аналогичное капитальное строительство, доложили министру руководители предприятия.

Глава ведомства отметил, что качество, экологичность и другие свойства изделий надо совершенствовать с учетом опыта эксплуатации в различных климатических условиях. Он также поставил задачу, чтобы при обеспечении офицерского состава индивидуальным жильем трехкомнатный дом мог быть возведен на территории вновь образованного военного городка не более чем за трое суток. При этом должна быть обеспечена полная автономность его функционирования с точки зрения водозабора, санитарных норм, энергообеспечения и т.д.

Один из работников завода поинтересовался, стоит ли предприятию рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Минобороны. "Мы вас загружаем до конца текущего года, - ответил Шойгу. - Дальше все будет зависеть исключительно от вас: если вы нам дадите нужное качество, нужное количество в нужные сроки, то перспективы довольно интересные. Думаю - лет на восемь-десять вперед".

"Надо понимать, что это дело не временное и задачи не временные. Поэтому приехали посмотреть, что у вас тут и как. Стоит на вас рассчитывать или надо искать какое-то новое производство. Посмотрим", - добавил министр, отметив, что от загруженности предприятия, объемов поступивших заказов будут зависеть и зарплата сотрудников, и налоговые отчисления в местный бюджет.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 01:07
  • 3
Что купит Пентагон в 2019 году
  • 18.02 23:52
  • 1
Крылатая ракета Х-101 показала высокие характеристики на испытаниях в Сирии
  • 18.02 22:40
  • 12
НАТО никогда не признает присоединения Крыма к России, будет обсуждать этот вопрос с Москвой при любой возможности - источник в альянсе
  • 18.02 20:38
  • 88
Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть
  • 18.02 19:03
  • 6275
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.02 18:34
  • 58
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 18.02 17:34
  • 8
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 18.02 17:34
  • 4
Никитин: оптимальное сочетание цены и качества должно стать главным в диверсификации ОПК
  • 18.02 17:16
  • 2
Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" глубоко модернизируют
  • 18.02 15:57
  • 2
Нужен ли НАТО «балтийский балласт»?
  • 18.02 15:04
  • 11
Танковый провал: без "абрамскапута"- Т-95 Россия потеряла 10 лет
  • 18.02 14:49
  • 2
JASSM-ER поступила на вооружение F-15E Strike Eagle
  • 18.02 13:57
  • 9
Есть положительные результаты в разработке штатного боеприпаса для новейшего танка Т-14
  • 18.02 13:47
  • 16
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 18.02 12:52
  • 1
Уничтожение беспилотника модулем "Арбалет" показали на видео
другие обсуждаемые темы