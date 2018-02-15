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Фото: В Сирии впервые засветился взрывозащищенный "Тайфуненок"

16.02.2018 Российская газета 44 0
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Бронеавтомобиль "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Источник: rg.ru

Новейший российский бронеавтомобиль "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4 проходит обкатку в Сирии. Об этом свидетельствует фотография, появившаяся в Сети.




Этот броневик стал второй машиной АО "Ремдизель", которую отправили в данную горячую точку. Здесь уже хорошо зарекомендовали себя трехосные К-63968, находящиеся на вооружении военной полиции и других подразделений.

Более легкий К-53949, прозванный еще "Тайфуненком", неоднократно демонстрировался на многочисленных выставках вооружений, где представлялись разведывательная версия, вариант с дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7-мм и медицинский образец.

Как и его старшие собратья, двухосный броневездеход обладает мощной броневой защитой, способной выдержать попадания пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД.

Очень высокой является защита и от различных мин и фугасов. Сообщалось, что он может успешно пережить взрыв 6 кг тротила под днищем и любым колесом. Мощность двигателя составляет 350 л.с. Максимальная скорость - 105 км/ч. Запас хода до 850 км. Вместимость - 10 человек. Снаряженная масса около 14 т.

Военные эксперты отмечают, что сирийская командировка К-53949 поможет в совершенствовании этой необходимой в войсках бронемашины.


Алексей Брусилов
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
АК-74 "Калашников"
КамАЗ-53949
СВД
Система поражения "Ратник"
Тайфун-К
Компании
ВПВС РФ
Концерн Калашников
Ремдизель
Проекты
Медицина
Тайфун

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