Российские боевые бронебульдозеры защитили от кумулятивных зарядов
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Бульдозер Б12.
Источник: Алексей Моисеев
На российских бронированных бульдозерах Б10М и Б12 появятся противокумулятивные решетки, защищающие технику. Их ставят специалисты Челябинского тракторного завода.
Как сообщили на предприятии, это будет дополнительной защитой. На бульдозерах уже бронируются кабина, элементы капота, топливного бака и другие узлы. Это позволяет уберечь находящегося внутри человека не только от камнепада, но и от пуль и осколков.
В отличие от иностранных аналогов, у российских бронебульдозеров нет боковых жалюзи для воздухозабора. Двигатель охлаждается через зазор между кабиной и капотом. А ограниченный обзор из-за небольшого бронестекла в полной мере компенсируется благодаря видеокамерам.
"Мы продолжим модернизацию нашей спецтехники. Предусматриваем установку на бронебульдозеры дополнительного оборудования, создаем другие специальные опции, улучшающие конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности", - рассказал руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев.
Напомним, ранее в инженерные войска поступила первая партия бронированных бульдозеров, которые создавались с учетом сирийского военного опыта.
Руслан Мельников
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15.02.2018
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