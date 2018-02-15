США отчаянно пытаются остановить российское гиперзвуковое оружие
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Гвардейский большой ракетный катер 3-го ранга «Р-14» 165-й Краснознамённой бригады надводных кораблей Краснознамённого Тихоокеанского флота РФ осуществляет стрельбу правым бортовым комплексом «Москит».
Источник: rg.ru
Пентагон ускоряет развитие технологий и датчиков, способных идентифицировать и уничтожать гиперзвуковое оружие, разработки которого активно ведут Россия и Китай. Об этом заявили представители Агентства США по противоракетной обороне (US Missile Defense Agency, MDA).
Как сообщает издание Warrior Maven, особое внимание американские военные уделяют сфере боевого управления и связи, они планируют устранить имеющиеся пробелы в развитии сенсоров и перехватчиков в плане реагирования на гиперзвуковое оружие.
- Эта развивающаяся угроза требует, чтобы глобальная сеть космических датчиков отслеживала ее, - отметил Гэри Пеннетт, один из руководителей MDA.
Сейчас военные США занимаются модернизацией системы управления действующих наземных перехватчиков с упором на использование датчиков следующего поколения, которые позволят быстрее передавать данные противоракетам для уничтожения цели в космосе. Отдельно подчеркивается, что для эффективного противодействия гиперзвуковому оружию у системы будет всего несколько секунд, чтобы среагировать вовремя.
Одновременно с этим США ведут разработки собственного гиперзвука. Сообщается, что недавно состоялись различные эксперименты в этом направлении совместно с Австралией. Американские ВВС надеются получить первые образцы оружия нового поколения в 2020-х годах, на 2030-е намечено появление беспилотных гиперзвуковых разведчиков, которые, как ожидаются, смогут избежать удара со стороны систем ПВО. Наконец, в 2040-х американские ВВС надеются получить гиперзвуковую ударную платформу.
Как уже сообщала "РГ", ранее в Пентагоне признали: Вашингтон уступил Москве и Пекину техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия. Ожидается, что наша армия получит гиперзвук в 2020-е годы, этому направлению отведено особое место в госпрограмме вооружений на 2018-2027 годы. Противокорабельная крылатая ракета "Циркон" на испытаниях показала скорость 8 Махов, создана и гиперзвуковая маневрирующая боеголовка для баллистической ракеты.
Вместе с тем современные средства ПВО-ПРО рассчитаны на перехват целей, движущихся в лучшем случае втрое быстрее звука. Единственный комплекс ПВО, предназначенный для борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами - российский С-500 "Прометей", - только начал проходить испытания.
Алексей Иванов
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15.02.2018
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