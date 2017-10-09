Пшик!
|
|
Старт гиперзвукового ЛА AHW с ракеты-носителя.
Источник: http://www.gorod55.ru/
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
Вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на Международном аэротехническом конгрессе и выставке (город Форт-Уэрт, штат Техас, США), заявил, что "Соединенные Штаты находятся на пороге гиперзвуковой революции". Каким было и каким будет новое оружие, а также как Россия ответит на разработки США, рассказывает "Лента.ру".
Гиперзвуковое оружие предполагает перемещение летательных аппаратов, например самолетов, ракет или боеголовок, со скоростями выше пяти чисел Маха (более шести тысяч километров в час). При таких характеристиках движения в пограничном слое между корпусом летательного аппарата и воздушной средой газ превращается в плазму, а газовый поток становится турбулентным. Из-за подобных процессов количественное описание явлений, характерных для гиперзвука, значительно усложняется.
С гиперзвуковыми скоростями перемещаются космические ракеты и корабли, а также боевые блоки МБР на конечном участке траектории, однако, когда говорят о гиперзвуковом оружии, речь идет не о них. Перспективное вооружение (самолеты, ракеты или боеголовки) должны перемещаться с гиперзвуковой скоростью на большей части траектории. Считается, что это позволит избежать воздействия ПВО или ПРО вероятного противника, что в условиях Холодной войны уже спровоцировало гонку технологий между США и СССР, которую выиграли американцы.
В США реализуются отдельные элементы инициативы PGS (Prompt Global Strike), главная цель которой — гарантированный удар по любой точке планеты в течение не более часа. В частности, разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты X-51A Waverider со скоростью полета семь-восемь чисел Маха, дальностью около двух тысяч километров, высотой — до тридцати километров. Теплозащиту носовой части ракеты обеспечит вольфрамовое покрытие, нижнюю часть защитят керамическими пластинами.
Эффективная площадь рассеяния X-51A Waverider составит не более 0,01 квадратного метра. Чем ниже данная величина, описывающая способность рассеивать электромагнитное излучение, тем сложнее обнаружить объект. Запускать ракеты планируется с самолетов стратегической авиации, демонстрационные образцы вооружений должны быть изготовлены в 2020 годах. Также в США работают над кинетическим оружием, предполагающим сброс полезной нагрузки на высокой скорости с околоземного корабля. Ожидается, что в результате будет достигнута скорость, достаточная для уничтожения практически любой цели.
Однако Карвальо, скорее всего, говорил о других типах вооружений. По данным Aviation Week, американские военные в конце июля испытали прототип гиперзвукового беспилотника SR-72, полет аппарата сопровождался двумя сверхзвуковыми учебными самолетами Northrop T-38 Talon. Испытания прошли на полигоне в городе Палмдейл (США), где находится штаб-квартира команды Skunk Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.
|Предполагаемый вид самолета SR-72.
|Источник: Lockheed Martin
Согласно планам Lockheed Martin, перспективный гиперзвуковой беспилотник сможет развивать скорость до шести чисел Маха (до семи тысяч километров в час). По своим размерам SR-72 должен быть сравним с SR-71. Его предполагается использовать для разведки: высокая скорость аппарата не позволит противнику перехватить беспилотник. Полномасштабный рабочий экземпляр SR-72 рассчитывают изготовить до конца 2020 годов, не исключается и разработка его пилотируемой версии.
SR-72 считается прямым преемником стратегического сверхзвукового разведчика ВВС США SR-71 Blackbird, снятого с вооружения еще в 1998 году. Именно этому аппарату принадлежит рекорд скорости в 3,2 числа Маха при прямом полете. Эта модель, несмотря на сложность эксплуатации, — одна из самых успешных в ВВС США. Противопоставить что-то SR-71 с конца 60-х и до начала 80-х в СССР были бессильны, разведчики многократно мониторили границы страны на Дальнем Востоке и Кольском полуострове.
Советские ЗРК С-75 и С-200 обладали ограниченными возможностями по перехвату SR-71, а истребители третьего поколения МиГ-25 в принципе были бесполезны для оттеснения SR-71. Время обмена данными между советскими РЛС и МиГ-25 превышало время, в течение которого SR-71 выполнял разведывательные задачи вблизи советских границ. Кроме того, перехват был возможен только при сближении летательных аппаратов на расстояние порядка десятков километров.
Ситуация изменилась после принятие на вооружение СССР истребителя-перехватчика четвертого поколения МиГ-31, оснащенного управляемыми ракетами воздух-воздух с максимальной скоростью полета примерно в пять тысяч километров в час. По всей видимости, именно после того, как МиГ-31 несколько раз оттеснил SR-71 за границы СССР, в конце 1980-х США заморозили эту программу. А появление новых модификаций ЗРК С-300 сделало разведывательные полеты над территорией страны просто опасными.
|Истребитель-перехватчик МиГ-31.
|Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Современные российские ЗРК способны перехватить SR-72, но на высотах только до 50 километров. К тому же подобные системы (оснащенные ЗУР 40Н6 и 9М82МВ) далеко не самые распространенные в России, их недостаточно для защиты сразу всего воздушного пространства страны. Однако и это не самое главное. Lockheed Martin допускает размещение на SR-72 гиперзвуковых боеголовок с экстремальными скоростными характеристиками и малой эффективной площадью рассеяния.
Сегодня против такого оружия Россия бессильна. Ситуацию спасают два обстоятельства. Во-первых, на вооружение США SR-72 поступят (а это наверняка случится) только в 2020 годах, поэтому, во-вторых, у России есть время найти защиту. Гиперзвуковое вооружение поступит в ВКС России в начале следующего десятилетия, главным средством сдерживания американских гиперзвуковых ракет должен стать ЗРК С-500, однако пока разработка военных гиперзвуковых самолетов (которые можно отнести к истребителям шестого поколения) в России ведется на уровне проектной документации (хотя в СССР подобные технологии существовали).
|Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
|Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
В настоящее время проходят испытания гиперзвуковых ракет для сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М. Также в России создается противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон-С", которая может запускаться с тех же пусковых установок, что и ракеты "Калибр" и "Оникс". "Циркон-С" способен развивать скорость до восьми чисел Маха, дальность — до 400 километров. Наиболее перспективным выглядит проект МБР "Сармат" с разделяющимися маневрирующими гиперзвуковыми боеголовками. Такая МБР способна нести, в частности, глайдер Ю-71, развивающий скорость в десять чисел Маха.
Над гиперзвуковым оружием, кроме США и России, работают в Китае, где за последние четыре года семь раз испытали гиперзвуковой глайдер DF-ZF (WU-14), развивающий скорость до десяти чисел Маха. Летательный аппарат, как и Ю-71, запускается с МБР. Работы над гиперзвуковым оружием, вероятно, ведутся в Индии, однако там до готовых изделий далеко.
Гиперзвуковое оружие — элемент американской "третьей компенсационной стратегии", предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Если первые две "компенсационные стратегии" реализовывались исключительно как ответ СССР, то третья направлена главным образом против Китая. Скорее всего, в области гиперзвукового оружия в 2020 годы какая-то страна, видимо, США или Китай, на короткое время вырвется в лидеры, однако произойдет быстрое достижение паритета.
Андрей Борисов
|
06.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.11.2014 Гиперзвуковая гонка вооружений
18.12.2015 «Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
24.10.2012 Тысяча боевых самолетов к 2020 году
22.12.2010 Единая ВКО России: политика и стратегия
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
17.07.2017 Даже муха не пролетит
15.11.2016 Кто выиграет гиперзвуковую гонку — Россия или США?
20.01.2015 Новый щит и новый меч
|
Враг
8156
|
№1
09.10.2017 18:09
Раньше статьи на "Ленте" писали грамотные люди. Но что-то стало плохо с этим :(
Цитата
С гиперзвуковыми скоростями перемещаются космические ракеты и корабли, а также боевые блоки МБР на конечном участке траектории, однако, когда говорят о гиперзвуковом оружии, речь идет не о них. Перспективное вооружение (самолеты, ракеты или боеголовки) должны перемещаться с гиперзвуковой скоростью на большей части траектории.А что, чтобы боевой блок МБР летел на гиперзвуке на конечном участке не надо чтобы он сначала разогнался до гиперзвука взлетая? МБР тоже на большей части траектории летит на гиперзвуке, меньше него только на самом старте. Речь тут не о них по совсем другой причине: во-первых, двигатель должен быть другого типа, должен в качестве окислителя использовать атмосферный кислород, воздух, а не возить окислитель с собой, как та же МБР, а это значительная экономия в массе и габаритах ракеты, либо позволяет взять больше топлива и во много раз дольше работать двигателям. Во-вторых, лететь должен опираясь на крылья, которые создают подъёмную силу (как самолёт или КР, ПКР) и тем самым тоже экономить топливо, позволяя дальше лететь ракете в атмосфере. Поэтому мне не понятно причисление к этой же теме гиперзвукового оружия маневрирующих БЧ МБР. Гиперзвуковыми БЧ МБР были очень давно, а маневрирующие они или нет - это уже детали, несущественные в данном случае.
Цитата
Ситуация изменилась после принятие на вооружение СССР истребителя-перехватчика четвертого поколения МиГ-31, оснащенного управляемыми ракетами воздух-воздух с максимальной скоростью полета примерно в пять тысяч километров в час. По всей видимости, именно после того, как МиГ-31 несколько раз оттеснил SR-71 за границы СССР, в конце 1980-х США заморозили эту программу.Ёшкин кот! Аказыца МиГ-31 на тысячи км/ч быстрее летает, чем МиГ-25 и развивает аж 5000 км/ч! О как! "А мужики-то не знают!" (с)
|
0Сообщить модератору
|
beka1
1187
|
№2
09.10.2017 20:32
Враг,речь идёт не о скорости МиГ-31, а о скорости его ракет Р-33.
Если дальность Х-51А и вправду окажется 2000км., то Циркон-С с его 400км. на фоне Х-51А выглядит недоразумением. Не хочется верить в такую мизерную дальность полёта Циркона, ибо его носитель буде уничтожен ещё до вхождения в зону пуска. Тут хочешь - не хочешь начинаешь задумываться о предпочтительности LRASM в качестве дальнобойной ПКР.
|
+1Сообщить модератору
|
forumow
3492
|
№3
09.10.2017 21:16
Цитата, Враг сообщ. №1
Речь тут не о них по совсем другой причине: во-первых, двигатель должен быть другого типа, должен в качестве окислителя использовать атмосферный кислород, воздух, а не возить окислитель с собой, как та же МБР, а это значительная экономия в массе и габаритах ракеты, либо позволяет взять больше топлива и во много раз дольше работать двигателям. Во-вторых, лететь должен опираясь на крылья, которые создают подъёмную силу (как самолёт или КР, ПКР) и тем самым тоже экономить топливо, позволяя дальше лететь ракете в атмосфере. Поэтому мне не понятно причисление к этой же теме гиперзвукового оружия маневрирующих БЧ МБР.Кому должен?! Нет такого правила. Летит на гиперзвуке - значит гиперзвуковой. Маневрирующие ББ к тому-же тоже используют аэродинамику для маневров и планирования.
Цитата, beka1 сообщ. №2
речь идёт не о скорости МиГ-31, а о скорости его ракет Р-33.Это то понятно, но Р-33 имеет дальность пуска ~ 130 км, на эту дистанцию (по такой скоростной цели скорее всего она гораздо меньше) ещё надо суметь выйдти. А как это сделать, если уступаешь цели в скорости? К тому же на максимале в M=2.8 МиГ-31, если не ошибаюсь, имеет боевой радиус лишь в 420 км, а SR-71 пилит на своём крейсере M=3 более 5000.
Тут единственный выход - организовать загонную охоту, перекрыв пути отхода превосходящими силами истребителей. Понято что такой маневр возможно осуществить далеко не всегда.
Адекватным перехватчиком "Блэкбёрда" мог бы стать Т-4(Су-100), столь же скоростной, дальноходный и титановый как и первый. Такой вариант в своё время действительно рассматривался.
|
0Сообщить модератору