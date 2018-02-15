THAAD – "расползающаяся" система ПРО



Система THAAD.

Источник: militaryparitet.com Система THAAD.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Ярким следствием тревожного наращивания - пока политического - конфликта между США и Северной Кореей является то, что Вашингтон планирует увеличить свои оборонительные возможности за рубежом, развернуть больше противоракетных батарей THAAD.

Как уже сообщалось на Army Recognition.com, Пентагон получит огромный импульс в военных расходах в следующем финансовом году, включая развертывание дополнительных 82 ракет-перехватчиков THAAD по всему миру. В настоящее время США имеют семь боевых систем THAAD, а именно в Южной Корее.

В рамках военного бюджета в размере 686 млрд долл США акцент делается на наращивание потенциала ПРО. В 2017 году развертывание систем THAAD в Южной Корее столкнулось с протестами со стороны местных жителей и критикой со стороны Китая.

Комплекс THAAD является ключевым элементом системы ПРО, предназначенной для защиты войск США, союзных войск, населенных пунктов и критически важной инфраструктуры. THAAD работает в уникальном боевом пространстве, перехватывая баллистические ракеты средней дальности, обладает высокой мобильностью и быстротой развертывания, что обеспечивает его размещение по всему миру. THAAD совместима с другими элементами ПРО, в частности, с Aegis и Patriot PAC-3, спутниками и другими внешними датчиками, способна поражать баллистические ракеты на дальностях 200 км и на высотах до 150 км.

В декабре 2011 года боевой статус получила первая батарея A-4 ADA THAAD (24 ракеты-перехватчика). Две батареи THAAD были активированы в Форт-Блисс, штат Техас (вторая - A-2 ADA). Третья батарея по плану должна была обрести статус боеготовой в конце 2012 года.

4 батареи THAAD купят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Тайвань, выполнение контракта снизит издержки производства. Пять батарей заказаны Германией, Израилем, Южной Кореей и Японией.