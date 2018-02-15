Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

THAAD – "расползающаяся" система ПРО

16.02.2018 Военный паритет 46 0
0
Понравилась новость?
 0
Система THAAD
Система THAAD.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Ярким следствием тревожного наращивания - пока политического - конфликта между США и Северной Кореей является то, что Вашингтон планирует увеличить свои оборонительные возможности за рубежом, развернуть больше противоракетных батарей THAAD.

Как уже сообщалось на Army Recognition.com, Пентагон получит огромный импульс в военных расходах в следующем финансовом году, включая развертывание дополнительных 82 ракет-перехватчиков THAAD по всему миру. В настоящее время США имеют семь боевых систем THAAD, а именно в Южной Корее.

В рамках военного бюджета в размере 686 млрд долл США акцент делается на наращивание потенциала ПРО. В 2017 году развертывание систем THAAD в Южной Корее столкнулось с протестами со стороны местных жителей и критикой со стороны Китая.

Комплекс THAAD является ключевым элементом системы ПРО, предназначенной для защиты войск США, союзных войск, населенных пунктов и критически важной инфраструктуры. THAAD работает в уникальном боевом пространстве, перехватывая баллистические ракеты средней дальности, обладает высокой мобильностью и быстротой развертывания, что обеспечивает его размещение по всему миру. THAAD совместима с другими элементами ПРО, в частности, с Aegis и Patriot PAC-3, спутниками и другими внешними датчиками, способна поражать баллистические ракеты на дальностях 200 км и на высотах до 150 км.

В декабре 2011 года боевой статус получила первая батарея A-4 ADA THAAD (24 ракеты-перехватчика). Две батареи THAAD были активированы в Форт-Блисс, штат Техас (вторая - A-2 ADA). Третья батарея по плану должна была обрести статус боеготовой в конце 2012 года.

4 батареи THAAD купят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Тайвань, выполнение контракта снизит издержки производства. Пять батарей заказаны Германией, Израилем, Южной Кореей и Японией.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Китай
КНДР
ОАЭ
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.02 01:00
  • 4
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 16.02 00:54
  • 39
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 16.02 00:17
  • 13
Названы вес и стоимость экипировки российского солдата будущего
  • 15.02 23:32
  • 1
Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
  • 15.02 23:04
  • 1
Путин демонстрирует силу
  • 15.02 22:42
  • 1
Источник: делегация РФ вернулась из Индонезии, но контракта на поставку Су-35 пока нет
  • 15.02 22:31
  • 5
РКК «Энергия» предупредила о скором конце монополии России в космосе
  • 15.02 21:31
  • 4
Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
  • 15.02 21:27
  • 2
Шаманов высказался за государственное регулирование частных военных компаний
  • 15.02 20:39
  • 25
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 15.02 20:38
  • 18
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 15.02 20:18
  • 8
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 15.02 19:43
  • 67
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 15.02 18:48
  • 6265
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.02 17:47
  • 3
Шутки плохи: Украине посоветовали не трогать МиГи
другие обсуждаемые темы