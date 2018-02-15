Бондарев назвал "Искандеры" под Калининградом симметричным ответом НАТО
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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области является, в том числе симметричным ответом на действия НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Размещение ОТРК "Искандер" следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны", - заявил он.
Сенатор подчеркнул, что в этих условиях "вполне логично" укреплять обороноспособность России, нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий.
"Напомню, что ракеты, которые несёт "Искандер", не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает 500 километров. "Искандер" является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3", - сказал он.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и сейчас продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.
В РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.
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15.02.2018
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