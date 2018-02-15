Бондарев назвал "Искандеры" под Калининградом симметричным ответом НАТО



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.

Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области является, в том числе симметричным ответом на действия НАТО, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Размещение ОТРК "Искандер" следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны", - заявил он.

Сенатор подчеркнул, что в этих условиях "вполне логично" укреплять обороноспособность России, нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий.

"Напомню, что ракеты, которые несёт "Искандер", не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает 500 километров. "Искандер" является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3", - сказал он.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и сейчас продвигают Великобритания, Германия, Канада и США.

В РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.