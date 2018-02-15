Чайка поручил жестко реагировать на попытки вмешиваться в российские дела
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Координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Чайка потребовал жестко реагировать на попытки иностранных структур вмешиваться во внутренние дела России в преддверии выборов президента.
"Жесткого реагирования прокуроров требуют попытки иностранных структур, чья деятельность признана нежелательной, продолжать вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - сказал Чайка на итоговой коллегии ведомства.
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15.02.2018
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