Танковый провал: без "абрамскапута"- Т-95 Россия потеряла 10 лет

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Поступление на вооружение Российской армии танка нового поколения могло начаться почти десять лет назад. Речь - о перспективной боевой машине Объект 195, известной также как Т-95, финансирование доводки которого было прекращено 8 лет назад.

Как мрачно шутят историки танкостроения, американцы и другие натовцы, наверное, пустились в пляс или откупорили бутылки шампанского, когда наши официальные лица заявили, что эта самая мощная в истории мирового танкостроения боевая машина не будет принята на вооружение.

Еще бы: чудовищная по своей силе 152-мм пушка, составлявшая основу огневой мощи "стодевяностопятого", может превратить в груду металлолома любой из существующих и перспективных танков. К данному орудию были созданы новейшие высокоточные боеприпасы.

Да, боекомплект был меньше, чем у существующих в настоящее время машин, но на танке имелась еще 30-мм пушка с большим боекомплектом, которая позволяла уничтожать легкобронированные цели, пехоту, при этом не используя дорогие крупнокалиберные боеприпасы. Также имелся дистанционно-управляемый пулемет.

Танк был оборудован комплексом активной защиты, который сбивал не только ракеты, но и бронебойные снаряды. Экипаж находился в специальной капсуле.

Уникальная, не имеющая аналогов система управления огнем с радиолокационной станцией позволяла уничтожать цели днем и ночью в любую погоду.

Мощный 1500-сильный двигатель и управляемая подвеска обеспечивали невиданные ранее характеристики подвижности.

По имеющимся данным, Объект 195 успешно проходил испытания, которые уверенно шли к финалу и началу серийного производства. Однако, к удивлению многих, рулившие в то время в МО "реформаторы" решили на этом танке сэкономить. Саму разработку провозгласили чуть ли не порождением "холодной войны". Чтобы западные партнеры не напрягались, тему полностью закрыли.

Было принято решение делать более дешевую и простую "Армату", в конструкции которой были применены многие решения, отработанные на Объекте 195. Начало серийного производства Т-14 постоянно отодвигается, и считается, что оно начнется в начале нового десятилетия.

Однако по ходу эксплуатации новейшей машины будут постоянно вылезать какие-то "косяки", и реально понадобится еще несколько лет, чтобы танк стал по-настоящему готов к применению в реальных боевых действиях.

Вот и получается, что наши сухопутные войска, по сути, потеряли, как минимум, десятилетие. Если бы Т-95 встал бы на конвейер в 2010 году, то, даже если бы осуществлялась производство по одному танковому батальону в год, то сейчас в войсках находилось бы уже более четырех сотен супертанков. И к сегодняшнему времени у них уже полностью выявили и устранили бы все недостатки.

Интересно, что на Западе вряд ли за эти годы смогли бы создать принципиально новый танк. Поэтому очень долгое время российская боевая машина просто доминировала бы на любом поле боя. Вместо этого основу в войсках составляют танки Т-72Б3, которые соответствуют уровню мирового танкостроения в лучшем случае начала 90-х годов.

Лев Романов