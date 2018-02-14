Совет Федерации проголосовал за избрание Ракитина на должность первого зампреда комитета по обороне
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На заседании Совета Федерации РФ.
Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости
Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за избрание на должность первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Александра Ракитина.
Прежний первый замруководителя этого комитета Совета Федерации Франц Клинцевич ранее подал заявление об уходе с поста, и Совет Федерации снял с него полномочия. При этом он остается членом комитета.
Сенатор от Карелии А.Ракитин до настоящего времени занимал должность заместителя председателя оборонного комитета Совета Федерации, а до сентября прошлого года руководил управлением ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.
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14.02.2018
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