Совет Федерации проголосовал за избрание Ракитина на должность первого зампреда комитета по обороне



На заседании Совета Федерации РФ.

Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости На заседании Совета Федерации РФ.Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за избрание на должность первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Александра Ракитина.

Прежний первый замруководителя этого комитета Совета Федерации Франц Клинцевич ранее подал заявление об уходе с поста, и Совет Федерации снял с него полномочия. При этом он остается членом комитета.

Сенатор от Карелии А.Ракитин до настоящего времени занимал должность заместителя председателя оборонного комитета Совета Федерации, а до сентября прошлого года руководил управлением ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.