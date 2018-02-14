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Совет Федерации проголосовал за избрание Ракитина на должность первого зампреда комитета по обороне

15.02.2018 Интерфакс-АВН 434 0
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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за избрание на должность первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Александра Ракитина.

Прежний первый замруководителя этого комитета Совета Федерации Франц Клинцевич ранее подал заявление об уходе с поста, и Совет Федерации снял с него полномочия. При этом он остается членом комитета.

Сенатор от Карелии А.Ракитин до настоящего времени занимал должность заместителя председателя оборонного комитета Совета Федерации, а до сентября прошлого года руководил управлением ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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