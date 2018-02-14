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Шаманов заявил, что ведется детальная проверка сообщений о гибели бойцов ЧВК в Сирии, но достоверная информация пока отсутствует

15.02.2018 Интерфакс-АВН 472 0
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время нет достоверной информации относительно сообщений о том, что бойцы частных военных компаний погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Судя по анализу структур разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски, поэтому идёт детальная проработка информации, но достоверной пока, заслуживающей внимания, к сожалению, нет", - сказал В.Шаманов в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса-АВН".

Накануне в Кремле призвали не считать первоисточником сообщения СМИ о гибели российских граждан в Сирии, эта информация требует верификации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится довольно значительное количество наших соотечественников-россиян, и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно", - отметил он.

"Хотя, безусловно, эти сообщения СМИ нуждаются в верификации", - подчеркнул Д.Песков.

Со своей стороны научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин во вторник заявил, что в рядах сирийской армии есть наемные военные с российскими паспортами, но их присутствие не имеет решающего влияния на ситуацию в Сирии.

"Россия недовольна, что американцы без всякого согласия сирийского правительства ввели войска в Сирию и совершают военные действия и против сирийской армии. В этой сирийской армии оказались граждане с российскими паспортами", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы не располагаем всей информацией, это российские граждане, которых государство туда не посылало и не брало на себя ответственность за их защиту",- отметил В.Наумкин.

В понедельник стало известно о гибели в Сирии пяти граждан РФ, которые, согласно сообщениям СМИ, не были российскими военнослужащими. Их гибель, предположительно, связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Шаманов Владимир

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