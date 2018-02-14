Курсанты академии МЧС просят Шойгу разрешить им участие в Параде Победы



Министр обороны России Сергей Шойгу.

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны России Сергей Шойгу.Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В письме министру обороны курсанты отметили, что им "больно осознавать", что они могут "лишиться столь высокой чести"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курсанты факультета Академии гражданской защиты обратились к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу с просьбой вернуть парадный расчет спасателей на Парад Победы. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Ранее Минобороны опубликовало список участников парада, в котором отсутствовали парадные расчеты МЧС. Ряд СМИ связал это с недовольством руководства военного ведомства неоднозначным роликом, снятым курсантами МЧС в поддержку курсантов Ульяновского училища гражданской авиации.

По данным собеседника агентства, в курсанты командно-инженерного факультета написали коллективное письмо министру обороны РФ. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"К нашему глубокому сожалению, бессмысленное и бестолковое поведение лиц в форме сотрудников МЧС привело к тому, что в этом году мы можем лишиться чести представлять нашу Академию на Параде Победы. Не такие поступки должны совершать граждане, избравшие своей жизненной целью одну из благороднейших профессий - спасение людей. Мы считаем, что люди, принимающие участие в подобных мероприятиях, не достойны называться мужчинами, а тем более носить звание будущего офицера", - говорится в письме учащихся академии.

"Участвовать в Параде на Красной площади - мечта любого офицера. Нам больно осознавать, что мы можем лишиться столь высокой чести. Мы просим вас не исключать наш парадный расчет из состава участников Парада Победы и дать нам возможность в очередной раз представить нашу Академию на Красной площади 9 мая", - написали курсанты.

Подписи под коллективным письмом поставили 69 курсантов.