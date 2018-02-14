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Россия укрепит военное присутствие на арктических островах - командующий Северным флотом

15.02.2018 Интерфакс-АВН 267 0
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Во время учений арктической мотострелковой бригады
Во время учений арктической мотострелковой бригады.
Источник: ТАСС/Лев Федосеев

Мурманск. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - У России серьезные планы укрепления своих позиций на арктических островах, заявил командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов.

"Россия возвращается в Арктику всерьез и надолго. Северный флот и впредь будет укрепляться на островах и архипелагах Русской Арктики", - сказал он журналистам в среду.

Командующий сообщил, что Северный флот планирует организовать в 2018 году комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.

"Цель комплексной экспедиции - исследование и наиболее полное использование опыта истории освоения архипелага Новая Земля в интересах обеспечения безопасности Арктики", - отметил командующий.

Ранее Н.Евменов сообщил, что в составе СФ "созданы уникальные соединения и части".

"Это - арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова", - сказал он.

На Новой Земле находится российский ядерный полигон. Всего в период активной деятельности Новоземельского полигона с 1955 по 1990 гг. произведено 130 ядерных взрывов. В настоящее время на полигоне проводятся неядерные взрывные эксперименты, позволяющие в полной мере моделировать поражающие факторы ядерного взрыва для совершенствования методов технической и медицинской защиты от воздействия факторов ядерного взрыва, а также в интересах поддержания существующего уровня развития ядерного оружия, повышения его надежности и безопасности.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Медицина
СФ
Ядерный щит
ЯО

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